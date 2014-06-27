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На Ямской расширяют парковку у ДЦ «Вернисаж»

27 июня 2014, 15:17
В Калининском округе города Тюмени станет чуть больше парковочных мест — оформление площадки для автомобилей развернулось в границах домов № 91, 93 и 95 по улице Ямской.
Сюжет
Тюмень

Отметим, что ранее в районе ДЦ «Вернисаж» постоянно парковались автомобили, но стоянку решили расширить за счет охвата территории между 93-м и 95-м домами. Правда пока она огорожена бетонными полусферами, и въезд на нее закрыт. Однако свежий асфальт уже лежит, первая разметка нанесена, а по периметру установлены соответствующие знаки.

К сожалению ни в управе Калининского округа, ни в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта не смогли ответить, когда парковка начнет свою работу и сколько на ней будет машиномест, так как строит ее одна из организаций, расположенных в этом районе. Но уже точно известно, что заезд на стоянку будет осуществляться со стороны улицы Ямской и гипермаркета «Владимирский», а на самой ее территории сделают, в том числе, и места для инвалидов.

#Новости#Парковки#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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