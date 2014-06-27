На Ямской расширяют парковку у ДЦ «Вернисаж»

Отметим, что ранее в районе ДЦ «Вернисаж» постоянно парковались автомобили, но стоянку решили расширить за счет охвата территории между 93-м и 95-м домами. Правда пока она огорожена бетонными полусферами, и въезд на нее закрыт. Однако свежий асфальт уже лежит, первая разметка нанесена, а по периметру установлены соответствующие знаки.
К сожалению ни в управе Калининского округа, ни в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта не смогли ответить, когда парковка начнет свою работу и сколько на ней будет машиномест, так как строит ее одна из организаций, расположенных в этом районе. Но уже точно известно, что заезд на стоянку будет осуществляться со стороны улицы Ямской и гипермаркета «Владимирский», а на самой ее территории сделают, в том числе, и места для инвалидов.