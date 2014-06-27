Куда сходить в Тюмени в выходные: 28 — 29 июня

Организаторы путешествий по заброшенным местам Тюмени предлагают в эту субботу отправиться в первый поход по исследованию оврагов. Одеться лучше всего в противоэнцефалитный костюм, обуться лучше всего в резиновые сапоги с рельефной подошвой. Также желательна шляпа с сеткой от комаров. Встреча участников состоится по адресу Ленина, 2 у областного краеведческого музея в субботу в 15:30, телефон +7 919 953 56 25. Участие — бесплатное.