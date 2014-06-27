Куда сходить в Тюмени в выходные: 28 — 29 июня

Фестиваль
Два дня женских практик ждут тюменок на базе отдыха «Пруд Лесной» 28 и 29 июня. Участницы Selena festival могут выбрать из 40 мастер-классов от профессионалы из самых разных сфер. Так, девушки смогут заняться йогой, и бодифлексом, принять участия в мастер-классах по ораторскому искусству, изготовлению аксессуаров из цветов, стилю, умению производить первое впечатление, карвингу, вокалу, массажу, слушать о премудростях отношений между мужчиной и женщиной, учиться позитивному мышлению, узнают женские даосские практики и многое-многое другое.
Стоимость билета на 2 дня — 4900 рублей, на один — 2700 рублей.
28 июня в 13:00 на Цветном бульваре в рамках празднования Дня молодежи в Тюмени в очередной раз пройдет открытый городской фестиваль среди команд черлидеров «СНЕЕRёмуха-2014».
Концерты
В пятый раз на территории базы отдыха «Верхний Бор» в День молодежи, 28 июня, пройдет DJ-парад. На первом танцполе сыграют DJ Павел Нор, DJ Vini (Москва), DJ Maxx, на втором — DJ Tanya Elle, проект 3KO, DJ It’s me. Стоимость билетов — 350/500 рублей. Начало в 21 час.
28 июля в клубе «Байконур» (Ленина, 4) будут исполнять хиты группы «Король и шут». Исполнит их трибьют-группа Forester, группа «Крайт», «Пегас».
Открытый квартирник пройдет в Лофте «Фабрика» (Молодежная, 74/4) в пятницу в 21 час. Все желающие могут прийти и поиграть свои песни, каверы почитать стихи. Вход для зрителей — 150 рублей.
Разное
«День туризма по-тюменски» пройдет на Цветном бульваре 28 июня. Событие проводят, чтобы рассказать о том, как можно отдыхать в родном крае. Здесь пройдет выставка-презентация, проведут викторины и конкурсы от предприятий, разыграют ценные призы, проведут бесплатные автобусные экскурсии по городу Тюмени. В пяти открытых шатрах будет проходить выставка-ярмарка изделий народных промыслов и художественных ремесел.
Самый большой чемпионат в России по игре «Твистер» пройдет на Цветном бульваре (возле цирка) 28 июня, начало в 11 часов 40 минут. Играть на площадке одновременно сможет около 400 человек. К участию приглашаются все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте http://moi-portal.ru/twister/до 23 часов 27 июня.
«Тюменский Арбат» будет работать в выходные на Цветном бульваре с 14 до 17 часов. В эти выходные зрителей ждет второй отчетный концерт от творческого альянса «Hello Community», в числе резидентов которого — Джон Крылов, Georgia Vadi, «Табу на Танцы», «Go go milk». По традиции на Арбате также будет проходить выставка изделий ручной работы, сообщает пресс-центр «Стрижи».
28 июня в 12:00 часов в зоне отдыха Заречного микрорайона пройдет традиционный чувашский праздник «Акатуй». Состоится концерт лучших чувашских коллективов Тюменской области. Все желающие смогут побывать на национальном чувашском подворье, где будет организована выставка изделий прикладного искусства и дегустация блюд национальной кухни. Важной частью праздника станут соревнования по национальной борьбе на поясах керешу.
Как запечатлеть в кадре искренние эмоции человека, расскажут начинающим фотографам в торгово-развлекательном центре «Кристалл» 28 июня в 14 часов. Посещение мастер-класса — бесплатное. Занятие проведет фотограф Лев Чура.
Дружеский обменник Фримаркет ждет тюменцев на Цветном бульваре возле скульптуры «Нежность» 28 июня с 18 до 20 часов. Вы можете принести ненужные, но хорошие вещи, чтобы они обрели нового хозяина, или взять что-то себе.
Детям
Развлекательная программа ждет тюменских мальчиков и девочек в торгово-развлекательном центре «Солнечный» 28 и 29 июня. В 12 начнется цирковое шоу, в 13:30 — обучающая игровая программа «Алиса в стране чудес», в 15 — мастер-класс по лепке из пластилина, в 16:30 — школа поварят.
Обучение
Занятие, на котором вас научат делать цветы из ткани, пройдет в time-cafe «5 угол» в субботу в 15 часов. Домой вы уйдете с тремя готовыми цветами, которые можно превратить в брошь, заколку или венок-ободок. Обязательна предварительная запись по телефону: (3452) 46-84-09. Оплата по стандартным тарифам time-cafe.
Открытые занятия по контактной импровизации и контактному жонглированию пройдут в школе йоги «Мудра» (Урицкого, 5) 28 июня в 17 и 19 часов соответственно.
Прогулки по Тюмени
Организаторы путешествий по заброшенным местам Тюмени предлагают в эту субботу отправиться в первый поход по исследованию оврагов. Одеться лучше всего в противоэнцефалитный костюм, обуться лучше всего в резиновые сапоги с рельефной подошвой. Также желательна шляпа с сеткой от комаров. Встреча участников состоится по адресу Ленина, 2 у областного краеведческого музея в субботу в 15:30, телефон +7 919 953 56 25. Участие — бесплатное.
В воскресенье жителей нашего города приглашают прогуляться по Затюменскому лесопарку. Приглашаются знатоки деревьев и кустарников для идентификации богатого растительного мира лесопарка. Встреча участников — на остановке «Рощинское кольцо» в 11 часов.
Фото Людмилы Цвиккер
Титульное фото к новости: Денис Зиновьев