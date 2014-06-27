Детская безопасность летом — под особым контролем

Как рассказала первый заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Людмила Чеботарь на минувшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения, из 498 автобусов, которые используются для перевозки детей, более 220 — не старше трех лет, 195 — до семи лет, однако есть автобусы 2002 года и старше. На замену восьми транспортных средств, которые эксплуатируются более десяти лет, уже выделены средства, готовится проект распоряжения о выделении денег на замену еще нескольких автобусов. Все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, решаются вопросы с установкой тахометров.