Детская безопасность летом — под особым контролем

Как сообщает пресс-служба ведомства, инспекторы ГИБДД проведут с детьми занятия по правилам дорожного движения в оздоровительных лагерях и пришкольных лагерях дневного пребывания, во дворах, скверах, на детских площадках. В детских центрах «Ребячья Республика», «Олимпийская Ребячка» и «Остров Детства» уже прошли летние конкурсы «Безопасное колесо». Особое внимание будет уделено юным водителям мототехники, которые еженедельно получают травмы в дорожных авариях.
Юными нарушителями вручат специальные памятки с правилами, а данные о нарушении будут переданы в органы образования и по делам несовершеннолетних. За управление детьми до 16-ти лет скутерами и мотоциклами, их родителей привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.
Как рассказала первый заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Людмила Чеботарь на минувшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения, из 498 автобусов, которые используются для перевозки детей, более 220 — не старше трех лет, 195 — до семи лет, однако есть автобусы 2002 года и старше. На замену восьми транспортных средств, которые эксплуатируются более десяти лет, уже выделены средства, готовится проект распоряжения о выделении денег на замену еще нескольких автобусов. Все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, решаются вопросы с установкой тахометров.
Особое внимание уделяется подбору водителей, которые занимаются перевозкой детей. Замдиректора пояснила, что для привлечения к работе профессионалов предусмотрено повышение зарплаты. Правда, с предъявлением соответствующих требований к стажу и квалификации.
Как рассказал заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александр Лиханов, сотрудники Госавтоинспекции уделяют вопросу организации перевозок и обеспечению безопасности детей особое внимание. Так, в период летних каникул патрульные автомобили ГИБДД будут сопровождать детские группы к местам отдыха. В некоторых оздоровительных центрах сотрудники Госавтоинспекции и строевых подразделений ДПС будут следить за охраной общественного порядка и безопасности.
Людмила Чеботарь отметила, что разъяснительная работа с детьми и их родителями ведется в образовательных учреждениях в течение всего года. Это инструктажи, классные часы, общешкольные линейки, викторины, олимпиады и многое другое, сообщает департамент информационной политики Тюменской области. Во время летних каникул о навыках безопасного поведения на проезжей части и необходимости соблюдать правила дорожного движения ребятам рассказывают в каждом пришкольном лагере на территории области.
«К решению вопросов, связанных с обеспечением безопасности детей, надо подходить принципиально и жестко. Жизнь ребенка — самое дорогое. Я прошу всех максимально настроиться на рабочий лад. Проверять и перепроверять факты, всеми силами избегать возможных инцидентов с участием детей», — подчеркнул замгубернатора Евгений Заболотный.