Какие улицы перекроют 9 мая?

9 мая с 12:30 до 15:00 в Тюмени пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета — открытая городская велогонка-критериум. Закрыты для машин будут улицы Ленина и Республики (от Ямской до Орджоникидзе) и проезды между ними. Перекрытие затронет улицы