Какие улицы перекроют 9 мая?

О временном ограничении движения транспортных средств во время празднования Дня Победы сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
9 мая с 8 до 12 часов, при построении и торжественном прохождении войск Тюменского гарнизона и жителей города, временно прекращено движение будет, в основном, в квадрате Челюскинцев — Хохрякова — Профсоюзная — Ленина, а точнее — по следующим улицам:
— Республики (от Челюскинцев до Мельникайте);
— Ленина (от Челюскинцев до М. Тореза);
— Челюскинцев (от Герцена до Хохрякова);
— Володарского (от Челюскинцев до Профсоюзной);
— Хохрякова (от Челюскинцев до Профсоюзной);
— Дзержинского (от Советской до Герцена);
— Первомайская (от Советской до Герцена);
— Водопроводная (от Советской до Ленина);
— 8 Марта (от Советской до Ленина);
— Орджоникидзе (от Советской до Герцена);
— Фабричная (от М. Горького до Холодильной);
— Профсоюзная (от Советской до Герцена);
— М. Тореза (от Республики до Малыгина);
— М. Горького (от Фабричной до Республики);
— Холодильная (от Котовского до Малыгина);
— Минская (от Котовского до Республики).
9 мая с 12:30 до 15:00 в Тюмени пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета — открытая городская велогонка-критериум. Закрыты для машин будут улицы Ленина и Республики (от Ямской до Орджоникидзе) и проезды между ними. Перекрытие затронет улицы
— Республики (от Луначарского до Орджоникидзе);
— Коммунистическая (от Ямской до Луначарского);
— Ленина (от музея «Городская Дума» до Орджоникидзе);
— Ямская (от Коммунистической до Казанской);
— Казанская (от Ямской до Луначарского);
— Луначарского (от Республики до Казанской);
— Перекопская (от Ленина до Республики);
— Красина (от Ленина до Республики);
— Тургенева (от Ленина до Республики);
— Семакова (от Ленина до Республики);
— Кирова (от Ленина до Республики);
— Челюскинцев (от Ленина до Республики);
— Дзержинского (от Ленина до Республики);
— Первомайская (от Ленина до Республики);
— Водопроводная (от Ленина до Республики);
— 8 Марта (от Ленина до улицы Республики);
— Орджоникидзе (от Ленина до Республики).