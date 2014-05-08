nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Какие улицы перекроют 9 мая?

8 мая 2014, 13:00
О временном ограничении движения транспортных средств во время празднования Дня Победы сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
Сюжет
Тюмень

О временном ограничении движения транспортных средств во время празднования Дня Победы сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

9 мая с 8 до 12 часов, при построении и торжественном прохождении войск Тюменского гарнизона и жителей города, временно прекращено движение будет, в основном, в квадрате Челюскинцев — Хохрякова — Профсоюзная — Ленина, а точнее — по следующим улицам:

— Республики (от Челюскинцев до Мельникайте);

— Ленина (от Челюскинцев до М. Тореза);

— Челюскинцев (от Герцена до Хохрякова);

— Володарского (от Челюскинцев до Профсоюзной);

— Хохрякова (от Челюскинцев до Профсоюзной);

— Дзержинского (от Советской до Герцена);

— Первомайская (от Советской до Герцена);

— Водопроводная (от Советской до Ленина);

— 8 Марта (от Советской до Ленина);

— Орджоникидзе (от Советской до Герцена);

— Фабричная (от М. Горького до Холодильной);

— Профсоюзная (от Советской до Герцена);

— М. Тореза (от Республики до Малыгина);

— М. Горького (от Фабричной до Республики);

— Холодильная (от Котовского до Малыгина);

— Минская (от Котовского до Республики).

9 мая с 12:30 до 15:00 в Тюмени пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета — открытая городская велогонка-критериум. Закрыты для машин будут улицы Ленина и Республики (от Ямской до Орджоникидзе) и проезды между ними. Перекрытие затронет улицы

— Республики (от Луначарского до Орджоникидзе);

— Коммунистическая (от Ямской до Луначарского);

— Ленина (от музея «Городская Дума» до Орджоникидзе);

— Ямская (от Коммунистической до Казанской);

— Казанская (от Ямской до Луначарского);

— Луначарского (от Республики до Казанской);

— Перекопская (от Ленина до Республики);

— Красина (от Ленина до Республики);

— Тургенева (от Ленина до Республики);

— Семакова (от Ленина до Республики);

— Кирова (от Ленина до Республики);

— Челюскинцев (от Ленина до Республики);

— Дзержинского (от Ленина до Республики);

— Первомайская (от Ленина до Республики);

— Водопроводная (от Ленина до Республики);

— 8 Марта (от Ленина до улицы Республики);

— Орджоникидзе (от Ленина до Республики).

#Новости#Ограничение движения#Тюмень#9 мая#Транспорт#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25