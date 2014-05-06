Воду с аммиаком обнаружила прокуратура

В ходе проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении водой села Лайтамак установлено, что вода, подаваемая жителям, в том числе и местную школу, не соответствует требованиям по санитарно-гигиеническим показателям. В частности, превышены допустимые нормы по аммиаку. Все это нарушает права селян на нормальные и безопасные условия жизнедеятельности.