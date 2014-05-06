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Воду с аммиаком обнаружила прокуратура

6 мая 2014, 11:15
Более 500 жителей села Лайтамак Тобольского района пользовались питьевой водой, превышающей допустимые нормы по аммиаку. Прокуратура района обязала администрацию населенного пункта обеспечить чистую питьевую воду.
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Тюмень

В ходе проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении водой села Лайтамак установлено, что вода, подаваемая жителям, в том числе и местную школу, не соответствует требованиям по санитарно-гигиеническим показателям. В частности, превышены допустимые нормы по аммиаку. Все это нарушает права селян на нормальные и безопасные условия жизнедеятельности.

Прокурор района обратился в Тобольский районный суд с иском к администрации Тобольского муниципального района, в котором потребовал обязать администрацию обеспечить село Лайтамак водой надлежащего качества. Судом прокурорский иск удовлетворен, сообщает пресс-служба прокуратуры Тобольского района Тюменской области.

Фото: theguardian.com

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