Воду с аммиаком обнаружила прокуратура

В ходе проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении водой села Лайтамак установлено, что вода, подаваемая жителям, в том числе и местную школу, не соответствует требованиям по санитарно-гигиеническим показателям. В частности, превышены допустимые нормы по аммиаку. Все это нарушает права селян на нормальные и безопасные условия жизнедеятельности.
Прокурор района обратился в Тобольский районный суд с иском к администрации Тобольского муниципального района, в котором потребовал обязать администрацию обеспечить село Лайтамак водой надлежащего качества. Судом прокурорский иск удовлетворен, сообщает пресс-служба прокуратуры Тобольского района Тюменской области.
Фото: theguardian.com