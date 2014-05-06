Водитель мопеда получила сотрясение мозга

В 8:50 на проезде Солнечный в Тюмени автомобиль KIA совершил наезд на пешехода, женщину 63-х лет. По предварительным данным, иномарка под управлением 33-летней женщины выезжала с левым поворотом на проезд Солнечный. Водитель не увидела пожилую женщину, оказавшуюся в «мертвой зоне» автомобиля. У пострадавшей перелом берцовой кости. Дорогу она переходила вне «зебры», сообщают в пресс-службе ГИБДД.
Еще одна авария произошла в областном центре на улице Трактовой. В этом случае пострадала пассажирка маршрутного такси, женщина 69-ти лет. У нее черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
На перекрестке улиц Республики — Холодильной пострадал 8-летний ребенок. Переходя проезжую часть улицы Холодильной, ребенок угодил под колеса автомобиля Hyundai, который поворачивал с Республики. У маленького пешехода ушибы и ссадины ноги. Обстоятельство и виновность участников аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД в ходе административного расследования.
В Нижнетавдинском районе на 70 километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда съехал в кювет и перевернулся автомобиль ВАЗ-2106. Пострадал 25-летний водитель «Жигулей», у него травма головы, переломы предплечья и шейных позвонков, а также множественные ранения лица и глаз. Водительского удостоверения молодой человек не имеет. Причиной аварии стало нарушение скоростного режима.
Подросток пострадал в селе Пятково Упоровского района. В 17:20 на улице Колхозной перевернулся мопед Racer, которым управляла 16-летняя девушка. С сотрясением головного мозга, ушибами шеи и затылка девушку доставили в больницу.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области