Водитель мопеда получила сотрясение мозга

В 8:50 на проезде Солнечный в Тюмени автомобиль KIA совершил наезд на пешехода, женщину 63-х лет. По предварительным данным, иномарка под управлением 33-летней женщины выезжала с левым поворотом на проезд Солнечный. Водитель не увидела пожилую женщину, оказавшуюся в «мертвой зоне» автомобиля. У пострадавшей перелом берцовой кости. Дорогу она переходила вне «зебры», сообщают в пресс-службе ГИБДД.