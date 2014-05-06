nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Водитель мопеда получила сотрясение мозга

6 мая 2014, 15:00
За сутки в регионе произошло пять дорожно-транспортных происшествий, пять человек получили травмы, из них двое — несовершеннолетние участники дорожного движения.
Сюжет
Тюмень

В 8:50 на проезде Солнечный в Тюмени автомобиль KIA совершил наезд на пешехода, женщину 63-х лет. По предварительным данным, иномарка под управлением 33-летней женщины выезжала с левым поворотом на проезд Солнечный. Водитель не увидела пожилую женщину, оказавшуюся в «мертвой зоне» автомобиля. У пострадавшей перелом берцовой кости. Дорогу она переходила вне «зебры», сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Еще одна авария произошла в областном центре на улице Трактовой. В этом случае пострадала пассажирка маршрутного такси, женщина 69-ти лет. У нее черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

На перекрестке улиц Республики — Холодильной пострадал 8-летний ребенок. Переходя проезжую часть улицы Холодильной, ребенок угодил под колеса автомобиля Hyundai, который поворачивал с Республики. У маленького пешехода ушибы и ссадины ноги. Обстоятельство и виновность участников аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД в ходе административного расследования.

В Нижнетавдинском районе на 70 километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда съехал в кювет и перевернулся автомобиль ВАЗ-2106. Пострадал 25-летний водитель «Жигулей», у него травма головы, переломы предплечья и шейных позвонков, а также множественные ранения лица и глаз. Водительского удостоверения молодой человек не имеет. Причиной аварии стало нарушение скоростного режима.

Подросток пострадал в селе Пятково Упоровского района. В 17:20 на улице Колхозной перевернулся мопед Racer, которым управляла 16-летняя девушка. С сотрясением головного мозга, ушибами шеи и затылка девушку доставили в больницу.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

#Новости#Тюменская область#Мотоциклы#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25