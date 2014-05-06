В Тюмени закончился отопительный сезон

Традиционно отопительный сезон закончен в связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8°С в течение пяти суток подряд. В Тюмени этот лимит выдержан, соответствующее распоряжение подписано.
Напомним, этой зимой порывы и ремонты теплотрасс надолго оставляли без отопления и горячей воды сотни домов в районе «Маяка», «Дом обороны» и в центре на Минской и Харьковской улицах. Хочется надеяться, что в следующем отопительном сезоне горожан такая беда не постигнет.
Добавим, что уже с 15 мая в Тюмени начнется череда опрессовок, то есть, согласно плану, будут отключать от горячего водоснабжения разные территории города. Период опрессовки по каждому из участков составит 14 календарных дней, тем не менее, как показывает практика, в некоторых районах подача горячей воды затягивается в связи с повреждениями на сетях или ремонтами в самих домах.
Примерный график опрессовок можно скачать тут. Также он размещен на сайте «Тепло Тюмени» www.teplotyumen.ru. Как сообщили в компании, график еще будут согласовывать с ремонтной кампанией, поэтому в нем возможны изменения. Полный график появится на сайте теплоснабжающей организации к 14 мая.