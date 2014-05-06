В Тюмени закончился отопительный сезон

Добавим, что уже с 15 мая в Тюмени начнется череда опрессовок, то есть, согласно плану, будут отключать от горячего водоснабжения разные территории города. Период опрессовки по каждому из участков составит 14 календарных дней, тем не менее, как показывает практика, в некоторых районах подача горячей воды затягивается в связи с повреждениями на сетях или ремонтами в самих домах.