Утверждены индексы изменения платы за ЖКХ по субъектам на 2014–2018 годы

Согласно распоряжению, наибольший индекс изменения коммунального платежа на 2014 год предусмотрен для Якутии и Камчатского края — они установлен на 2014 год на уровне 6,7%. В то же время для Пензенской и Тюменской области этот показатель составляет 6,1%, для Башкортостана и Приморского края — 6%, для Свердловской области — 5,9%, для Тывы — 5,8%, Нижегородской области — 5,7%, Ярославской области — 5,6%, Еврейской автономной области — 5,5%, Магаданской области — 5,2%, Оренбургской, Самарской области и Ямало-Ненецкого автономного округа — 5%.