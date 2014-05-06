Утверждены индексы изменения платы за ЖКХ по субъектам на 2014–2018 годы

В конце 2013 года Госдума приняла закон, который закрепляет в Жилищном кодексе РФ с 2014 года «предельные максимальные индексы» изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Они устанавливаются правительством в среднем по субъектам РФ на срок не менее пяти лет по предложению уполномоченного органа власти с учетом темпов роста цен на энергоресурсы и других параметров прогноза социально-экономического развития страны.
Согласно распоряжению, наибольший индекс изменения коммунального платежа на 2014 год предусмотрен для Якутии и Камчатского края — они установлен на 2014 год на уровне 6,7%. В то же время для Пензенской и Тюменской области этот показатель составляет 6,1%, для Башкортостана и Приморского края — 6%, для Свердловской области — 5,9%, для Тывы — 5,8%, Нижегородской области — 5,7%, Ярославской области — 5,6%, Еврейской автономной области — 5,5%, Магаданской области — 5,2%, Оренбургской, Самарской области и Ямало-Ненецкого автономного округа — 5%.
В то же время самые низкие индексы на 2014 год установлены для Северной Осетии — Алании (3,2%), Алтайского края (3,9%), для Московской области (3,6%), Новосибирской области (3,7%) и Москвы (3,5%). При этом в Петербурге индекс изменения коммунального платежа на 2014 год предусмотрен на уровне 4%, а в Ленинградской области — на уровне 4,5%, указывается в документе.
Индексы изменения коммунального платежа по субъектам РФ на 2015–2018 годы, согласно распоряжению, рассчитываются по формуле инфляция с поправкой на коэффициент, определяемый с учетом прогноза социально-экономического развития РФ, «плюс» значение, которое варьируется по субъектам РФ. Также распоряжение устанавливает предельно допустимое отклонение от индекса изменения платежей по отдельным муниципальным образованиям субъектов РФ, которое варьируется от нуля до 6%.
Вместе с тем, согласно материалам на сайте кабмина, правительство РФ также приняло постановление, определяющее принципы, порядок формирования и последующего применения индексов изменения платы за коммунальные услуги на долгосрочный период. «Применение предельных индексов должно обеспечивать изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не более чем на установленную величину предельного индекса», — указывается в документе.