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Тюменские школьники вышли на улицы с дорожными знаками

6 мая 2014, 09:24
В понедельник учащиеся школ № 41 и 43 приняли участие в профилактическом мероприятии «Школьник», проводимом Госавтоинспекцией с 5 по 7 мая.
Сюжет
Дети

Дети изготовили дорожные знаки «Пешеходный переход», «Осторожно — дети!» и вышли с ними вдоль проезжих частей улиц Республики, Воровского, Щербакова.

Как сообщает ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени, данная детская акция с яркими дорожными знаками призвана убедить тюменских водителей снижать скорость, подъезжая к «зебре» и соблюдать скоростной режим при движении по городу. Теплая погода позволяет школьникам проводить большую часть свободного времени на улице, а значит, опасность попасть в дорожно-транспортное происшествие возрастает.

В этом году в Тюмени наблюдается рост детского дорожно-транспортного травматизма. С января по апрель на дорогах Тюмени произошло 51 ДТП, в которых 52 ребенка получили травмы, из них 22 в качестве пешеходов. Госавтоинспекция присоединяется к призывам детей и напоминает водителям — соблюдайте ПДД, заблаговременно снижайте скорость, подъезжая к пешеходным переходам и проезжая дворовые территории.

#Новости#Статистика#Дети#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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