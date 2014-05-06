Тюменские школьники вышли на улицы с дорожными знаками

Дети изготовили дорожные знаки «Пешеходный переход», «Осторожно — дети!» и вышли с ними вдоль проезжих частей улиц Республики, Воровского, Щербакова.
Как сообщает ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени, данная детская акция с яркими дорожными знаками призвана убедить тюменских водителей снижать скорость, подъезжая к «зебре» и соблюдать скоростной режим при движении по городу. Теплая погода позволяет школьникам проводить большую часть свободного времени на улице, а значит, опасность попасть в дорожно-транспортное происшествие возрастает.
В этом году в Тюмени наблюдается рост детского дорожно-транспортного травматизма. С января по апрель на дорогах Тюмени произошло 51 ДТП, в которых 52 ребенка получили травмы, из них 22 в качестве пешеходов. Госавтоинспекция присоединяется к призывам детей и напоминает водителям — соблюдайте ПДД, заблаговременно снижайте скорость, подъезжая к пешеходным переходам и проезжая дворовые территории.