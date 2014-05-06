Тюменские школьники вышли на улицы с дорожными знаками

В этом году в Тюмени наблюдается рост детского дорожно-транспортного травматизма. С января по апрель на дорогах Тюмени произошло 51 ДТП, в которых 52 ребенка получили травмы, из них 22 в качестве пешеходов. Госавтоинспекция присоединяется к призывам детей и напоминает водителям — соблюдайте ПДД, заблаговременно снижайте скорость, подъезжая к пешеходным переходам и проезжая дворовые территории.