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Тюменские коммунисты выступят против «киевской хунты»

6 мая 2014, 10:23
На митинг с требованием остановить гражданскую войну на Украине выйдут завтра, 7 мая, члены тюменского отделения КПРФ.

Организаторы митинга уверены: события события последних дней показывают, что Украина скатывается в пропасть гражданской войны: «Многочисленные жертвы с обеих сторон противостояния и новый виток информационной войны показывают, что гражданская война на Украине идет полным ходом. Стороны, которые ее подогревают, должны немедленно остановиться и прекратить любое противостояние, тем более, что приближается 9 мая — День Победы. Эта дата навеки объединила наши братские народы и сделала нашу судьбу общей».

«КПРФ решительно осуждает гнусную бойню, которую нацистско-олигархический режим в Киеве и его натовские кукловоды устроили в Донецкой области. Мы выражаем солидарность с юго-востоком Украины в его борьбе за свои законные права», — приводят тюменцы слова главы партии Геннадия Зюганова.

Митинг начнется в сквере Комсомольский в 18:30.

#Новости#Украина#Митинги#КПРФ#Дарья#Общество
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