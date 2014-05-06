Тюменские коммунисты выступят против «киевской хунты»

Организаторы митинга уверены: события события последних дней показывают, что Украина скатывается в пропасть гражданской войны: «Многочисленные жертвы с обеих сторон противостояния и новый виток информационной войны показывают, что гражданская война на Украине идет полным ходом. Стороны, которые ее подогревают, должны немедленно остановиться и прекратить любое противостояние, тем более, что приближается 9 мая — День Победы. Эта дата навеки объединила наши братские народы и сделала нашу судьбу общей».