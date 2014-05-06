Святослав Варнашов: Не стоит заниматься делом только ради денег

«Наша целевая аудитория — молодежь, в первую очередь, — работающая. Возраст от двадцати до тридцати лет, потому что именно в этот период она наиболее активна. Наша цель — сохранить и преумножить потенциал молодых людей, направить его на благо нашей Родины. Также работа направлена на улучшение их положения на рабочих местах и в обществе. Мы вовлекаем их в социальную деятельность города, области и страны в целом, именно через это человек действительно проявляет себя и развивается как личность и созидатель. Возьмем студентов. Они, как правило, очень активны и с интересом подключаются к реализации различных проектов. Но как только они уходят на работу и создают семью — пропадают из этой деятельности, теряют свой ценный потенциал. Это именно то серьезное упущение, с которым мы работаем».