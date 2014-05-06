Святослав Варнашов: Не стоит заниматься делом только ради денег

Участники «Нового поворота» — активная и творческая молодежь, желающая раскрыть свой потенциал и направить его на всеобщее благо. В этом проекте работают по нескольким направлениям: «Гражданская активность», «Социальное добровольчество», «Журналистика» и «Социальное предпринимательство».
Каждое звено проекта создает один большой механизм по преображению родного города. У каждого направления есть свой куратор. «Социальное предпринимательство» курирует Святослав Варнашов, с которым побеседовал корреспондент NashGorod.ru.
С 2010 года Святослав развивает собственную фирму. Кроме того, Святослав занимается активно-общественной деятельностью в рамках организации «Трезвый Урал» и «Трезвая Тюмень». Также молодой предприниматель является председателем межрегиональной общественной организации «Работающая молодежь Сибири», суть которой — реализация потенциала молодежи на благо общества.
«Я пришел к этому не сразу, — рассказывает Святослав, — Сначала работал в нескольких структурах, проходил практику в прокуратуре и следственном комитете. Но со временем понял, что это слишком жесткая система — не могу подчиняться начальникам, мировоззренческие и духовные ценности которых не направлены на созидательную деятельность. Я стал предпринимателем, потому что пришло понимание того, что нужно, во-первых, профессионально развиваться так, чтобы чувствовать себя хорошо и престижно, во-вторых, нужно обеспечивать семью, в-третьих, теперь я сам планирую и распределяю свое время и решаю, сколько буду зарабатывать».
Одно из основных направления приложения сил Святослава — межрегиональная общественная организация «Работающая молодежь Сибири»:
«Наша целевая аудитория — молодежь, в первую очередь, — работающая. Возраст от двадцати до тридцати лет, потому что именно в этот период она наиболее активна. Наша цель — сохранить и преумножить потенциал молодых людей, направить его на благо нашей Родины. Также работа направлена на улучшение их положения на рабочих местах и в обществе. Мы вовлекаем их в социальную деятельность города, области и страны в целом, именно через это человек действительно проявляет себя и развивается как личность и созидатель. Возьмем студентов. Они, как правило, очень активны и с интересом подключаются к реализации различных проектов. Но как только они уходят на работу и создают семью — пропадают из этой деятельности, теряют свой ценный потенциал. Это именно то серьезное упущение, с которым мы работаем».
Людям, которые хотят открыть свое дело, Святослав дает несколько советов, которые поэтапно описывают развитие бизнеса от идеи до воплощения:
" В первую очередь, нужно четко определиться с целью: определить, какой вы будете производить продукт либо какие услуги будете оказывать. При этом нужно понимать, что если, в качестве своего дела вы выбрали оказание услуги, то она должна решать конкретную проблему, удовлетворять конкретную потребность ваших клиентов. Будущий предприниматель должен выбрать то дело, которое ему нравится. Никак иначе. Не стоит заниматься делом, которое позволит накопить капитал, и уже после этого заниматься тем, что действительно интересно. Такой подход делает человека брюзгливым, поникшим, уставшим от жизни. И, в конце концов, этот человек не захочет и думать о своем деле, потому что оно будет ассоциироваться с теми ощущениями, которые он получал от другого занятия — занятия ради денег.
В первое время будет сложно. Люди будут сомневаться в вас и спрашивать: «Зачем ты тратишь время на эту чепуху?». Будут сомнения, но нужно это пережить и окружить себя позитивно мыслящими людьми, поддерживающими ваши идеи и помогающие реализовать их.
Но если вы понимаете, что всё зря, то, вероятнее всего, — это не ваше место. Либо вы не обладаете необходимой юридической, финансовой и психологической грамотностью. Отсутствие последнего говорит о том, что человек еще не стал гармоничной личностью, которая способна автономно решать свои проблемы. Также же очень важна грамотность в вопросе продвижения услуги или товара».
О работе в движении «Новый поворот» Святослав говорит так: «Наша цель не надрессировать человека на организацию и проведение социальных мероприятий, а сделать так, чтобы это умение стало частью стиля жизни человека, было на уровне его чувств и ощущений».
Сейчас Святослав также ведет подготовку к предстоящему курсу «Стандарт становления личности», который пройдет со второго по десятое мая. Цель — постановка системного мышления молодых специалистов и лидеров проектов.
Юлия Михайлова
Фото: Марина Кочаровская