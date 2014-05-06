Не получилось изнасиловать — избил и утопил в уличном туалете

36-летняя женщина числилась пропавшей без вести. 29 апреля ее тело с признаками насильственной смерти нашли в выгребной яме уличного туалета. По данному факту Заводоуковским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
«В ходе предварительного следствия установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался ранее не судимый 30-летний уроженец Курганской области, проживающий в Заводоуковске. В настоящее время ему предъявлено обвинение», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В ходе допроса мужчина признался следователю, что в ночь на 24 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил потерпевшую, которую захотел изнасиловать. Женщина начала оказывать сопротивление, и мужчина, поняв, что у него ничего не выйдет, затолкал ее в уличный туалет, где избил ногами и руками по шее и телу. Потом злоумышленник столкнул свою жертву в выгребную яму уличного туалета, и женщина утонула.
В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.