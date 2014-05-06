Не получилось изнасиловать — избил и утопил в уличном туалете

В ходе допроса мужчина признался следователю, что в ночь на 24 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил потерпевшую, которую захотел изнасиловать. Женщина начала оказывать сопротивление, и мужчина, поняв, что у него ничего не выйдет, затолкал ее в уличный туалет, где избил ногами и руками по шее и телу. Потом злоумышленник столкнул свою жертву в выгребную яму уличного туалета, и женщина утонула.