На вокзалах стоянки для инвалидов имеют недочеты

«С каждым разом поступает все больше просьб и пожеланий от людей с ограниченными возможностями нашего города, связанные с неудобным обустройством зданий, общественного транспорта или автостоянок. Мы проводим подобные мониторинги не только парковок, но и общественного транспорта два раза в месяц. В дальнейшем будет проведена проверка автостоянок с сотрудниками ГАИ», — рассказывает Анна Панова, руководитель федерального проекта «Доступная среда».