На вокзалах стоянки для инвалидов имеют недочеты

Как сообщает пресс-служба МГЕР, в этот раз были проверены автостоянки железнодорожного вокзала (ул. Привокзальная, 22), автовокзала (ул. Пермякова, 9) и Областного центра реабилитации инвалидов (ул. 50 лет Октября, 84/2).
По результатам мониторинга составлены очередные акты с выявленными нарушениями и недочетами, которые будут направлены в администрацию города и департамент социального развития Тюменской области.
«С каждым разом поступает все больше просьб и пожеланий от людей с ограниченными возможностями нашего города, связанные с неудобным обустройством зданий, общественного транспорта или автостоянок. Мы проводим подобные мониторинги не только парковок, но и общественного транспорта два раза в месяц. В дальнейшем будет проведена проверка автостоянок с сотрудниками ГАИ», — рассказывает Анна Панова, руководитель федерального проекта «Доступная среда».