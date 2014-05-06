nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На вокзалах стоянки для инвалидов имеют недочеты

6 мая 2014, 08:45
В понедельник, 5 мая, «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Тюменской областной думой и Всероссийским обществом инвалидов провела мониторинг автостоянок на наличие парковочных мест для людей с ограниченными возможностями.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба МГЕР, в этот раз были проверены автостоянки железнодорожного вокзала (ул. Привокзальная, 22), автовокзала (ул. Пермякова, 9) и Областного центра реабилитации инвалидов (ул. 50 лет Октября, 84/2).

По результатам мониторинга составлены очередные акты с выявленными нарушениями и недочетами, которые будут направлены в администрацию города и департамент социального развития Тюменской области.

«С каждым разом поступает все больше просьб и пожеланий от людей с ограниченными возможностями нашего города, связанные с неудобным обустройством зданий, общественного транспорта или автостоянок. Мы проводим подобные мониторинги не только парковок, но и общественного транспорта два раза в месяц. В дальнейшем будет проведена проверка автостоянок с сотрудниками ГАИ», — рассказывает Анна Панова, руководитель федерального проекта «Доступная среда».

#Новости#Парковки#Инвалиды#Тюмень#Молодая Гвардия#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25