На отделении журналистики в ТюмГУ появятся бюджетные места

Такие направления как «Лингвистика», «Издательское дело», «Журналистика» впервые за последние несколько лет будут обеспечены бюджетными местами. В частности, благодаря поддержке правительства Тюменской области на 2015 год выделено 10 бюджетных мест на «Журналистику» (такое количество мест этому направлению не выделялось с 2010 года). Стоит отметить, что в 2014 году было принято решение поощрить талантливых абитуриентов за счет средств ТюмГУ: первые три человека в рейтинге будут получать специальную стипендию ректора.