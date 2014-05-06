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На отделении журналистики в ТюмГУ появятся бюджетные места

6 мая 2014, 12:58
В следующем году абитуриенты, поступающие в Тюменский госуниверситет, смогут претендовать на 1617 бюджетных мест, сообщают в пресс-службе вуза. В частности, впервые за несколько лет бюджетные места будут выделены и на журналистику.

В следующем году абитуриенты, поступающие в Тюменский госуниверситет, смогут претендовать на 1617 бюджетных мест, сообщают в пресс-службе вуза. В частности, впервые за несколько лет бюджетные места будут выделены и на журналистику.

Минобрнауки России утвердило контрольные цифры приема в вузы на 2015–2016 годы, говорят в пресс-службе вуза. Число бюджетных мест в ТюмГУ по сравнения с 2014 годом вырастет на 6,6 % что годом весьма показательно на фоне сокращения цифр приема по вузам региона.

В 2015 году в бакалавриат и специалитет ТюмГУ на бюджет смогут поступить 1006 студентов и 611 — в магистратуру.

В рамках утвержденных Минобрнауки контрольных цифр приема существенную прибавку получит Институт филологии и журналистики. Количество бюджетных мест в этом институте вырастет в два раза. с 20 до 40.

Такие направления как «Лингвистика», «Издательское дело», «Журналистика» впервые за последние несколько лет будут обеспечены бюджетными местами. В частности, благодаря поддержке правительства Тюменской области на 2015 год выделено 10 бюджетных мест на «Журналистику» (такое количество мест этому направлению не выделялось с 2010 года). Стоит отметить, что в 2014 году было принято решение поощрить талантливых абитуриентов за счет средств ТюмГУ: первые три человека в рейтинге будут получать специальную стипендию ректора.

Напомним, вопрос о бюджетных местах на отделении журналистики был задан главе региона Владимиру Якушеву на встрече с работниками СМИ в День российской печати. Губернатор обещал исследовать этот вопрос и принять меры, чтобы восстановить бюджетные места на отделении журналистики в Тюменском госуниверситете.

Фото — kazanfirst.ru

#Новости#Бюджетные места#Журналистика#ТюмГУ#Дарья#Общество
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