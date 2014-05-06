Горожанам приходится платить за холодную воду из горячего крана

Качественная услуга горячего водоснабжения достигается путем устройства и наладки циркуляционных линий в многоквартирном доме. И три года назад в городской думе сформировали программу, чтобы в 2012–2014 годах снять проблему тех самых циркуляционных линий в домах, чтобы люди смогли получать качественную услугу горячего водоснабжения.
«Эта ситуация у нас обострилась с появлением индивидуальных приборов учета — люди несут затраты, так как им приходится ждать, когда вода пробежит и станет нормативной температуры», — сообщил руководителю департамента городского хозяйства на апрельском заседании постоянной комиссии депутат Александр Захаров. В его приемную часто приходят люди с этим вопросом. «В 2014 году эта проблема прекратится ли?», — спросил он Александра Шпиренко.
Руководитель департамента ответил, что потребность в средствах на эти цели составляла более 800 млн рублей. «Мы раскидали их на три года, так как это серьезная нагрузка на бюджет. Те работы, которые мы запланировали в рамках бюджета, в этом году закрываются, а часть работ, которые были отведены ОАО „Тепло Тюмени“, к сожалению, выполнены не в полном объеме. Я думаю, что такими темпами, которыми мы работаем, потребуется еще пару лет на устранение этой проблемы», — пояснил Шпиренко.
Добавим, что общедомовыми приборами учета сегодня обеспечен весь жилой фонд Тюмени, в котором их можно было установить. Индивидуальные счетчики горожане устанавливают сами, по желанию.
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