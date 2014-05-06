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Горожанам приходится платить за холодную воду из горячего крана

6 мая 2014, 14:47
Некоторые тюменцы сталкиваются с проблемой: чтобы вода из крана стала горячей, ее нужно пропустить. И, порой, на этой уходят драгоценные минуты и, конечно, литры, которые нужно оплачивать, согласно показаниям счетчиков.

Качественная услуга горячего водоснабжения достигается путем устройства и наладки циркуляционных линий в многоквартирном доме. И три года назад в городской думе сформировали программу, чтобы в 2012–2014 годах снять проблему тех самых циркуляционных линий в домах, чтобы люди смогли получать качественную услугу горячего водоснабжения.

«Эта ситуация у нас обострилась с появлением индивидуальных приборов учета — люди несут затраты, так как им приходится ждать, когда вода пробежит и станет нормативной температуры», — сообщил руководителю департамента городского хозяйства на апрельском заседании постоянной комиссии депутат Александр Захаров. В его приемную часто приходят люди с этим вопросом. «В 2014 году эта проблема прекратится ли?», — спросил он Александра Шпиренко.

Руководитель департамента ответил, что потребность в средствах на эти цели составляла более 800 млн рублей. «Мы раскидали их на три года, так как это серьезная нагрузка на бюджет. Те работы, которые мы запланировали в рамках бюджета, в этом году закрываются, а часть работ, которые были отведены ОАО „Тепло Тюмени“, к сожалению, выполнены не в полном объеме. Я думаю, что такими темпами, которыми мы работаем, потребуется еще пару лет на устранение этой проблемы», — пояснил Шпиренко.

Добавим, что общедомовыми приборами учета сегодня обеспечен весь жилой фонд Тюмени, в котором их можно было установить. Индивидуальные счетчики горожане устанавливают сами, по желанию.

Фото itar-tass.ru

#Новости#Горячая вода#Счетчики#Приборы учета#Женя#Общество
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