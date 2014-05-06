Горожанам приходится платить за холодную воду из горячего крана

Руководитель департамента ответил, что потребность в средствах на эти цели составляла более 800 млн рублей. «Мы раскидали их на три года, так как это серьезная нагрузка на бюджет. Те работы, которые мы запланировали в рамках бюджета, в этом году закрываются, а часть работ, которые были отведены ОАО „Тепло Тюмени“, к сожалению, выполнены не в полном объеме. Я думаю, что такими темпами, которыми мы работаем, потребуется еще пару лет на устранение этой проблемы», — пояснил Шпиренко.