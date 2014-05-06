Девятиклассники, провалившие ГИА, пройдут повторное обучение

«Если по какой-либо причине в текущем году выпускник не смог сдать обязательные предметы, то такая возможность, как и раньше, ему будет представлена через год. Для данной категории выпускников предусмотрено повторное обучение по любой из форм, предусмотренных законодательством (очная, очно-заочная, заочная форма, семейное образование, самообразование)», — отметил Райдер. Пр этом статистика департамента образования дает повод для оптимизма: в прошлом году, например, аттестат об основном общем образовании получили все выпускники девятых классов.