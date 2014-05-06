Девятиклассники, провалившие ГИА, пройдут повторное обучение

В 2014 году в штатный режим вошло проведение государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена для обучающихся девятых классов. Изменится ли что-то для тюменских школьников, рассказал директор областного департамента образования Алексей Радйер.
Сегодня многих родителей и выпускников интересует, какие экзамены все-таки нужно сдавать после девятого класса для поступления в обычные и в профильные классы и что будет с теми, кто аттестацию провалит.
«С введением основного государственного экзамена изменений для выпускников не произойдет», — успокоил Алексей Райдер. Он напомнил, что этому событию предшествовала многолетняя апробация данного вида экзаменов во всех школах, в частности, Тюменская область участвовала в эксперименте с 2007 года.
Пройти аттестацию станет даже проще: если в прошлые годы выпускнику необходимо было сдавать четыре-пять обязательных предмета (русский язык, математику и 2–3 предмета по выбору), то сегодня для получения аттестата и поступления в 10 класс необходимо успешно сдать только русский язык и математику. Дополнительные предметы нужно будет сдавать только для поступления в профильные классы. Перечень вступительных испытаний образовательные учреждения принимают самостоятельно.
«Для качественной подготовки к выпускным экзаменам в Тюменской области проводится широкий спектр мероприятий, позволяющий выпускникам успешно сдать экзамены. Напомним, что ежегодно выпускники в феврале—марте проходят региональную оценку качества образования, которая проводится в форме репетиционных (пробных) экзаменов. В 2013 году Рособрнадзор опубликовал банк заданий по всем предметам ГИА-9. Работа по публикации заданий началась еще в октябре 2013 года. В течение учебного года все выпускники могли познакомиться с предложенными контрольно-измерительными материалами и самостоятельно подготовиться к предстоящим экзаменам», — напомнил директор департамента.
«Если по какой-либо причине в текущем году выпускник не смог сдать обязательные предметы, то такая возможность, как и раньше, ему будет представлена через год. Для данной категории выпускников предусмотрено повторное обучение по любой из форм, предусмотренных законодательством (очная, очно-заочная, заочная форма, семейное образование, самообразование)», — отметил Райдер. Пр этом статистика департамента образования дает повод для оптимизма: в прошлом году, например, аттестат об основном общем образовании получили все выпускники девятых классов.