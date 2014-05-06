1,5 млрд рублей — за право распоряжаться мусором Тюменской области

Для строительства новых объектов (в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске) предполагается привлечь инвестора, который вложит около 1,5 млрд рублей. При этом все заводы, построенные на частные деньги, будут собственностью Тюменской области, а партнеру их отдадут просто для эксплуатации на очень жестких условиях. Об этом рассказала директор областного департамента недропользования и экологии Жанна Злобина на заседании комиссии по экологической безопасности общественной палаты Тюменской области.