1,5 млрд рублей — за право распоряжаться мусором Тюменской области

Для строительства новых объектов (в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске) предполагается привлечь инвестора, который вложит около 1,5 млрд рублей. При этом все заводы, построенные на частные деньги, будут собственностью Тюменской области, а партнеру их отдадут просто для эксплуатации на очень жестких условиях. Об этом рассказала директор областного департамента недропользования и экологии Жанна Злобина на заседании комиссии по экологической безопасности общественной палаты Тюменской области.
В настоящее время готовится конкурсная документация, концессионное соглашение планируют заключить в ноябре. Организатором открытого конкурса является департамент недропользования. Он же будет контролировать строительство и дальнейшую эксплуатацию заводов.
«Такого емкого, подробно прописанного и продуманного концессионного соглашения в России не было с 2006 года», — такую оценку, по словам Жанны Злобиной, дали документу московские юристы. Чиновник утверждает, что к выбору инвестора они будут подходить внимательно: завод должны строить люди, которые уже работали в сфере обращения с отходами, имеют навыки и знания.
Основная цель — привлечь 1,5 млрд рублей инвестиций и построить 4 завода, не повышая тариф для жителей. Планируется, что проектирование завода закончится к концу 2017 года.
Чтобы заводы функционировали, нужно разрабатывать и принимать новый закон Тюменской области об отходах.
Есть разные мнения юристов, отмечает директор областного департамента недропользования. Кто-то считает, что нельзя обязать управляющие компании заключать договора на утилизацию мусора на заводах — якобы это противоречит федеральному законодательству. Другие считают, что это возможно, только нужно переписать несколько статей.
В думе есть рабочая группа, которая начинала заниматься разработкой закона об отдходах производства и потребления, однако сейчас ее представители предлагают дождаться принятия федерального закона об отходах. Но Жанна Сергеевна считает, что лучше принять закон сейчас, а потом внести изменения.