В Тюмени врач выписывала наркоману поддельные рецепты

Прокуратура Тюмени совместно с полицией и органами наркоконтроля провела проверку исполнения законодательства при отпуске аптеками наркотических средств и психотропных веществ. Проверяющие выяснили, что врач по просьбе матери одного из наркоманов выписывала рецепты на вымышленных лиц в период с октября 2013 по февраль 2014 года, а наркоман по фиктивным рецептам получал в аптеке кодеиносодержащие препараты.