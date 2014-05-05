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В Тюмени врач выписывала наркоману поддельные рецепты

5 мая 2014, 14:16
30 рецептов на получение кодеиносодержащего препарата «Нурофен плюс» выписал врач для наркомана. По материалам прокурорской проверки возбужденное уголовное дело.

Прокуратура Тюмени совместно с полицией и органами наркоконтроля провела проверку исполнения законодательства при отпуске аптеками наркотических средств и психотропных веществ. Проверяющие выяснили, что врач по просьбе матери одного из наркоманов выписывала рецепты на вымышленных лиц в период с октября 2013 по февраль 2014 года, а наркоман по фиктивным рецептам получал в аптеке кодеиносодержащие препараты.

Прокуратура передала материалы проверки в УМВД по Тюмени, где по ним на днях в отношении врача возбуждено уголовное дело — подделка документа, а в отношении наркозависимого — использование заведомо подложного документа. Ведется расследование.

Отметим, врачу грозит ограничение свободы на срок до 2 лет либо лишение свободы на срок до 2 лет, а наркозависимому — штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.

Фото: gazeta-russia.ru

#Новости#Уголовное дело#Прокуратура по г.Тюмени#Врачи#Медицина#Саша#Общество
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