В Тюмени врач выписывала наркоману поддельные рецепты

Прокуратура Тюмени совместно с полицией и органами наркоконтроля провела проверку исполнения законодательства при отпуске аптеками наркотических средств и психотропных веществ. Проверяющие выяснили, что врач по просьбе матери одного из наркоманов выписывала рецепты на вымышленных лиц в период с октября 2013 по февраль 2014 года, а наркоман по фиктивным рецептам получал в аптеке кодеиносодержащие препараты.
Прокуратура передала материалы проверки в УМВД по Тюмени, где по ним на днях в отношении врача возбуждено уголовное дело — подделка документа, а в отношении наркозависимого — использование заведомо подложного документа. Ведется расследование.
Отметим, врачу грозит ограничение свободы на срок до 2 лет либо лишение свободы на срок до 2 лет, а наркозависимому — штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.
Фото: gazeta-russia.ru