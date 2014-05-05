В Тюмени обработают первые территории от клещей

Как сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени, акарицидная обработка участка — это сложный процесс с комплексом мероприятий, направленных на уничтожение клещей. Оптимальное время для проведения обработки конец апреля — начало мая в зависимости от погодных условий. Эффект от химической обработки территории от клещей сохраняется 3 — 5 месяцев, то есть в течение всего сезона. Однако в середине августа, в момент второго всплеска активности клещей, рекомендуется провести повторную обработку.