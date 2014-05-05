В Тюмени обработают первые территории от клещей

В Тюмени обработку территории городских лесов, парков, скверов, кладбищ осуществляют специализированные организации. Согласно срокам муниципальных контрактов на территории Ленинского, Калининского и Центрального округов акарицидная обработка уже началась. До 20 мая работы закончат в городских лесах и до 30 июня на кладбищах.
«В этом году для эффективности контроль над качеством акарицидной обработки от клещевого энцефалита будут проводить дважды: на третий, пятый день после опыления и на пятнадцатый день», — сказала главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо.
Как сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени, акарицидная обработка участка — это сложный процесс с комплексом мероприятий, направленных на уничтожение клещей. Оптимальное время для проведения обработки конец апреля — начало мая в зависимости от погодных условий. Эффект от химической обработки территории от клещей сохраняется 3 — 5 месяцев, то есть в течение всего сезона. Однако в середине августа, в момент второго всплеска активности клещей, рекомендуется провести повторную обработку.
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