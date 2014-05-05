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Умерла народная артистка России Татьяна Самойлова

5 мая 2014, 15:24
В ночь на понедельник, 5 мая, скончалась народная артистка России Татьяна Самойлова. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Гильдии актеров кино России. Прощание c актрисой пройдет 7 мая в московском Доме кино, рассказал первый заместитель председателя Союза кинематографистов Сергей Лазарук. Ожидается, что похоронена Самойлова будет на Новодевичьем кладбище.

Накануне Лазарук сообщил, что артистка была госпитализирована в день своего 80-летнего юбилея, 4 мая. По некоторым данным, Самойлова попала в больницу в связи ишемической болезнью сердца и гипертонией.

Татьяна Самойлова родилась 4 мая 1934 года в Ленинграде. В школьные годы занималась балетом, окончила балетную студию при театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 1956 году Самойлова также закончила театральное училище имени Щукина и сразу была приглашена режиссером Михаилом Калатозовым на роль Вероники в картину «Летят журавли», принесшую ей всемирную известность. В 1958 году фильм удостоился «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, а Татьяна Самойлова получила приз жюри «Апельсиновое дерево» как «самая скромная и очаровательная актриса».

Самойлова также исполнила главную роль в фильме Александра Зархи «Анна Каренина», также она известна по ролям в картинах «Неотправленное письмо», «Я — Куба», «Они шли на Восток», «Московская сага» и театральным работам.

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