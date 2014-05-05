Умерла народная артистка России Татьяна Самойлова

Татьяна Самойлова родилась 4 мая 1934 года в Ленинграде. В школьные годы занималась балетом, окончила балетную студию при театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 1956 году Самойлова также закончила театральное училище имени Щукина и сразу была приглашена режиссером Михаилом Калатозовым на роль Вероники в картину «Летят журавли», принесшую ей всемирную известность. В 1958 году фильм удостоился «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, а Татьяна Самойлова получила приз жюри «Апельсиновое дерево» как «самая скромная и очаровательная актриса».