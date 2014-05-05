Центральные улицы перекопают

Так, в мае-сентябре ООО «ЭНКО ГРУПП» открытым способом и методом горизонтально направленного бурения совершит прокладку сети канализации и водопровода в границах улиц Водопроводной и Орджоникидзе по улицам Ванцетти и Елецкой, на пересечении улиц Советской и Водопроводной, пересечении Орджоникидзе и Елецкой, на улице Ванцетти, 9.