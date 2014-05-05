Центральные улицы перекопают

Так, в мае-сентябре ООО «ЭНКО ГРУПП» открытым способом и методом горизонтально направленного бурения совершит прокладку сети канализации и водопровода в границах улиц Водопроводной и Орджоникидзе по улицам Ванцетти и Елецкой, на пересечении улиц Советской и Водопроводной, пересечении Орджоникидзе и Елецкой, на улице Ванцетти, 9.
ООО «ЭнергоКомплекс» открытым способом и методом ГНБ осуществит устройство кабельной линии в июне-ноябре на участке улиц: Северная — Елецкая — Профсоюзная — Даудельная — Орджоникидзе — Сакко — Первомайская.
«Проведение земляных работ (кроме аварийных) и выдача ордера на их проведение вне планов земляных работ на текущий год или с нарушением сроков, определенных указанными планами, не допускается», — отмечают в управе.