Спасатели достали из воды два трупа

Дважды за минувшие выходные сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования работали на воде. Спасатели обнаружили и вытащили тела погибших людей из рек Иртыш и Тура.
Как сообщили в пресс-центре ТОСЭР, один из трупов был найден спасателями в Тобольске, неподалеку от автомобильного моста через Иртыш. Еще одно тело обнаружили в старице реки Тура.
Всего за длинные выходные — с 1 по 5 мая — сотрудники ТОСЭР выезжали для оказания помощи 54 раза. В основном, спасателей вызывали для решения бытовых проблем: маленькие дети случайно закрывали родителей на балконах, пожилые люди теряли ключи от входных дверей и т.п. Кроме того, спасатели ликвидировали пять дорожно-транспортных происшествий. Участники ДТП отделались ушибами и царапинами, все остались живы.
Накануне, 4 мая, сотрудников ТОСЭР вызывали к телевышке на улице Пермякова, откуда собирался прыгнуть человек. Спасатели добирались до места десять минут, но мужчина за это время успел воплотить свое намерение в жизнь. Сотрудникам ТОСЭР оставалось лишь транспортировать погибшего с крыши двухэтажного административного здания, на которую он упал.