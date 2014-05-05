Спасатели достали из воды два трупа

Всего за длинные выходные — с 1 по 5 мая — сотрудники ТОСЭР выезжали для оказания помощи 54 раза. В основном, спасателей вызывали для решения бытовых проблем: маленькие дети случайно закрывали родителей на балконах, пожилые люди теряли ключи от входных дверей и т.п. Кроме того, спасатели ликвидировали пять дорожно-транспортных происшествий. Участники ДТП отделались ушибами и царапинами, все остались живы.