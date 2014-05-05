Сняли накладки на пороги для своего авто с чужой машины

В ходе дальнейших мероприятий стражи порядка установили, что данное имущество молодым людям не принадлежит. Задержанные также пояснили, что похитили пластиковые накладки порога, чтобы установить их на свой автомобиль, на котором данная деталь была повреждена. Воспользовавшись тем, что на улице никого не было, злоумышленники сняли имущество с чужой машины и скрылись, однако благодаря бдительной работе сотрудников полиции, совершить кражу правонарушителям не удалось. Ранее не судимые задержанные в возрасте 20-ти и 24-х лет являются жителями областного центра.