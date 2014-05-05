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Сняли накладки на пороги для своего авто с чужой машины

5 мая 2014, 17:35
В воскресенье, 4 мая, сотрудниками экипажа ГИБДД по улице Лесопарковая были остановлены два подозрительных молодых человека на автомобиле. У них при себе обнаружена деталь транспортного средства.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени, полицейские предприняли все меры для того, чтобы неизвестные не скрылись и дали объяснение. Заметно засуетившиеся молодые люди в кратчайшие сроки были доставлены в отдел полиции № 3 для выяснения всех обстоятельств.

В ходе дальнейших мероприятий стражи порядка установили, что данное имущество молодым людям не принадлежит. Задержанные также пояснили, что похитили пластиковые накладки порога, чтобы установить их на свой автомобиль, на котором данная деталь была повреждена. Воспользовавшись тем, что на улице никого не было, злоумышленники сняли имущество с чужой машины и скрылись, однако благодаря бдительной работе сотрудников полиции, совершить кражу правонарушителям не удалось. Ранее не судимые задержанные в возрасте 20-ти и 24-х лет являются жителями областного центра.

Хозяин данного транспортного средства и не подозревал, что на его автомобиль было совершено преступное посягательство. В настоящее время украденное возвращено законному владельцу. Ущерб для хозяина авто мог составить 10 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дела по ч. 2 ст. 30 ч. 1 ст. 158 (покушение на кражу).

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