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Репетиция парада ограничит проезд по Республике

5 мая 2014, 09:00
Напоминаем автомобилистам и пассажирам общественного транспорта, что 5 и 7 мая будет ограничено движение в центре города.
Сюжет
Тюмень

В связи с репетицией прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра, 5 и 7 мая будет закрыта улица Республики на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Челюскинцев, с 17:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 21:00—22:00), сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

На это же время для маршрутов общественного транспорта организован объезд по улицам Профсоюзной, Орджоникидзе, Герцена и Челюскинцев с остановками на всех действующих остановочных пунктах.

МКУ «Тюменьгортранс» просит пассажиров планировать свои поездки заранее и уточнять время прибытия автобусов по номеру телефона информационно-диспетчерской службы 8-800-300-1924 (звонок бесплатный).

Скачать схему движения общественного транспорта в большом разрешении можно здесь.

#Новости#Ограничение движения#Тюмень#9 мая#Транспорт#Olga#Общество
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