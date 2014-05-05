Репетиция парада ограничит проезд по Республике

В связи с репетицией прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра, 5 и 7 мая будет закрыта улица Республики на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Челюскинцев, с 17:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 21:00—22:00), сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.