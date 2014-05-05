Прыжок с телевышки: вероятно, суицид

В пресс-службе ТОСЭР рассказали, что вызов о мужчине, который собирается прыгнуть с телевышки, поступил в 20.50. Спасатели были на месте через 10 минут, но было поздно: тюменец уже осуществил свое намерение и прыгнул. Он упал на крышу двухэтажного административного здания.