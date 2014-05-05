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Прыжок с телевышки: вероятно, суицид

5 мая 2014, 09:37
Сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области проводят проверку инцидента, произошедшего накануне, 4 мая. Мужчина прыгнул с одной из телевышек, расположенной на улице Пермякова.
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Тюмень

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области проводят проверку инцидента, произошедшего накануне, 4 мая. Мужчина прыгнул с одной из телевышек, расположенной на улице Пермякова.

О том, что в воскресенье вечером тюменец прыгнул с телевизионной вышки, сообщил накануне пользователь одной из соцсетей. К пострадавшему выезжала бригада реанимации, но спасти его не удалось.

В пресс-службе ТОСЭР рассказали, что вызов о мужчине, который собирается прыгнуть с телевышки, поступил в 20.50. Спасатели были на месте через 10 минут, но было поздно: тюменец уже осуществил свое намерение и прыгнул. Он упал на крышу двухэтажного административного здания.

В пресс-службе тюменского следственного управления отметили, что, по предварительной версии, мужчина совершил самоубийство. «По словам очевидцев, он забрался на телевизионную вышку, высота которой приблизительно составляет около 130 метров, и спрыгнул», — отметили в ведомстве. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Добавим, что личность мужчины в настоящее время устанавливается.

#Новости#Самоубийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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