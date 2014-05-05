Современные автомобили обладают целым комплексом защитных средств, это подушки безопасности, «зоны деформации» и усилители кузова автомобиля, различные электронные системы. Но все это теряет смысл без основной неотъемлемой составляющей – ремня безопасности.
На фото как раз такой автомобиль. Эта авария произошла 4 мая на автодороге Иевлево - Сорокино в Ярковском районе. Водитель кроссовера превысил скоростной режим, на крутом повороте не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. 34-летний мужчина, находившийся за рулем, и 26-летний пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате аварии водитель получил черепно-мозговую травму, пассажир погиб. Этого можно было избежать, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.
В текущем году сотрудниками ГИБДД Тюменской области уже привлечены к ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности более 17,5 тысяч автомобилистов. Распространенной, к сожалению, остается картина, когда водители, в том числе, дорогих и престижных автомобилей, пренебрегают использованием ремней, застегивают ремень за спинкой сиденья, используют «обманки-пустышки», чтобы машина не сигнализировала о не пристегнутом ремне. Последствия всего этого опять же видны наглядно.
С наступлением лета увеличивается поток машин на дачных направлениях. Люди едут на природу, на дачи. На загородных дорогах возрастает степень риска для водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. «Пристегнись, Тюмень!» – памятки с таким призывом инспекторы вручат водителям, чтобы еще раз напомнить о необходимости применения ремней.