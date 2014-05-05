Пристегнись, Тюмень!

На фото как раз такой автомобиль. Эта авария произошла 4 мая на автодороге Иевлево - Сорокино в Ярковском районе. Водитель кроссовера превысил скоростной режим, на крутом повороте не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. 34-летний мужчина, находившийся за рулем, и 26-летний пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате аварии водитель получил черепно-мозговую травму, пассажир погиб. Этого можно было избежать, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.