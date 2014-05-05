Прилетающим из-за рубежа будут вручать георгиевские ленты

В преддверии праздника Великой Победы молодогвардейцы будут встречать пассажиров международных рейсов, и каждый гость получит символ Победы. «Для создания особой атмосферы города, ожидающего праздник, планируется растянуть над выходом пятиметровую Георгиевскую ленту», — добавляют организаторы акции.
Ленточки будут раздавать всем пассажирам международных рейсов каждый день до 9 мая.
Как сообщают в Тюменском городском многопрофильном центре, волонтеры будут не просто раздавать ленточки — молодые люди прочтут стихи, споют песни, покажут небольшие театрализованные представления.