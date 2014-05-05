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Прилетающим из-за рубежа будут вручать георгиевские ленты

5 мая 2014, 11:03
Сегодня, 5 мая, в полдень тюменская «Молодая Гвардия» совместно с Тюменской таможней будет раздавать георгиевские ленточки в аэропорту «Рощино».

В преддверии праздника Великой Победы молодогвардейцы будут встречать пассажиров международных рейсов, и каждый гость получит символ Победы. «Для создания особой атмосферы города, ожидающего праздник, планируется растянуть над выходом пятиметровую Георгиевскую ленту», — добавляют организаторы акции.

Ленточки будут раздавать всем пассажирам международных рейсов каждый день до 9 мая.

Как сообщают в Тюменском городском многопрофильном центре, волонтеры будут не просто раздавать ленточки — молодые люди прочтут стихи, споют песни, покажут небольшие театрализованные представления.

#Новости#9 мая#Дарья#Общество
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