По улицам Тюмени пройдет автопробег

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике, автопробег стартует в 9 часов утра и проляжет по следующему маршруту: сквер Пограничников (д. Казарово) — сквер «Прощание» (напротив площади Борцов Революции) — «Вечный огонь» на Исторической площади города — мемориал «Памяти» и «Вечный огонь» на улице Мельникайте — сквер Комсомольский. Каждый этап пути будет сопровождаться митингами и возложением цветов к мемориалам памяти.
Чести проехать по знаменательному маршруту на технике военных лет и отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне удостоены около 200 учащихся старших классов тюменских школ, воспитанников детско-юношеского центра «Град» и детского морского центра «Алый парус», а также студентов тюменских колледжей и вузов. На каждом этапе пути юноши и девушки встретятся с ветеранами, чтобы поздравить их с наступающим праздником и сказать теплые слова благодарности за их мужество и героизм.
В конечном пункте маршрута, в сквере Комсомольский, горожан и участников акции будет ждать праздничный концерт, а всех, кто неравнодушен к спорту — всевозможные спортивные забавы — метание гранат, перетягивание каната и гладиаторские бои. Каждый из присутствующих сможет собственными глазами увидеть раритетную военную технику и оружие времен Великой Отечественной войны. А те, кто за время пробега утратит силы, сможет восполнить их, отведав нехитрые блюда настоящей полевой кухни. Праздничный концерт и выставка раритетной военной техники начнется в 13:00.
Отметим, что акция, зародившаяся четыре года назад, становится для Тюмени доброй традицией, число участников которой лишь увеличивается. По словам сотрудников центра «Град», это мероприятие призвано поддерживать в сердцах и умах молодежи чувство патриотизма и интерес к истории Великой Отечественной войны.
Организаторы автопробега: департамент по спорту и молодежной политике администрации города, ДЮЦ «Град», детский морской центр «Алый парус», областной детско-юношеский центр «Аванпост», ТВВИКУ, автомобильная холдинговая компания «Дина».