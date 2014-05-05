По улицам Тюмени пройдет автопробег

Чести проехать по знаменательному маршруту на технике военных лет и отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне удостоены около 200 учащихся старших классов тюменских школ, воспитанников детско-юношеского центра «Град» и детского морского центра «Алый парус», а также студентов тюменских колледжей и вузов. На каждом этапе пути юноши и девушки встретятся с ветеранами, чтобы поздравить их с наступающим праздником и сказать теплые слова благодарности за их мужество и героизм.