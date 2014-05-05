Платить за рекламу? Да, если ее показывают ночью в филармонии

Реклама эта необычная — не то, что мы обычно смотрим по телевизору. Отличия и в продолжительности роликов (хронометраж многих 2-3-4 минуты), и в самом подходе к их созданию. Ролики, которые показали нам на «Ночи», не навязывают какое-то очередное уникальное суперсредство, а скорее удивляют и очаровывают изяществом авторской мысли. Они вдохновляют на развитие; показывают красоту окружающего мира, который не требует спецэффектов; смешат или заставляют задуматься. Это короткометражные фильмы, которые непринужденно находят путь к сердцу своей целевой аудитории.