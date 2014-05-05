Платить за рекламу? Да, если ее показывают ночью в филармонии

«Ночь пожирателей рекламы» — мировое киношоу — раньше проводилась в Тюмени ежегодно, потом был перерыв в несколько лет, и возвращение — в 2013. Сейчас можно определенно сказать — «Ночь» вернулась в наш город, закрепив свой успех.
В фойе филармонии — пижамная вечеринка
Более трехсот рекламных роликов предстояло посмотреть гостям Тюменской филармонии 30 апреля. Теплым майским вечером в главном концертном зале Тюмени было людно, шумно и оживленно. Бросались в глаза нарядно одетые девушки и молодые люди: они как будто год ждали повода «выгулять» свое парадное платье/костюм. Они фотографировались на фоне пресс-волов, опустошали буфет и бар, участвовали в конкурсах и общались. И, конечно, не забывали, зачем здесь собрались: смотреть рекламу.
Вряд ли кто-то способен с неослабевающим вниманием посмотреть 300 роликов подряд, поэтому программа разбита на три блока. Тем не менее, до конца досиживают немногие. «Это не потому, что программа неинтересная, а потому что тяжело ночью столько времени провести перед экраном», — считает продюсер и директор «Ночи» в России и странах СНГ Даниил Костинский. Хотя, по его словам, это определенный вызов — не слабо прийти и посмотреть рекламу ночью?
Реклама эта необычная — не то, что мы обычно смотрим по телевизору. Отличия и в продолжительности роликов (хронометраж многих 2-3-4 минуты), и в самом подходе к их созданию. Ролики, которые показали нам на «Ночи», не навязывают какое-то очередное уникальное суперсредство, а скорее удивляют и очаровывают изяществом авторской мысли. Они вдохновляют на развитие; показывают красоту окружающего мира, который не требует спецэффектов; смешат или заставляют задуматься. Это короткометражные фильмы, которые непринужденно находят путь к сердцу своей целевой аудитории.
Отбор роликов из десятков тысяч претендентов проводит основатель «Ночи пожирателей рекламы» Жан Бурсико. Из них складывается общее художественное полотно, которое отображает общее направление развития рекламы в мире, а также показывает субъективное отношение Бурсико к тому, что происходит в мире.
На экран ценителей рекламного искусства попадают ролики из 50 стран мира, но больше всего шедевров производят США, Франция и Великобритания, рассказал Даниил Костинский. В прошлом году впервые ролики были озвучены на русском языке, несмотря на некоторое сопротивление Жана Мари Бурсико. Но когда он увидел, что зрители реагируют на рекламу намного более живо, чем когда смотрят ее с субтитрами, он одобрил это нововведение.
В тюменском варианте программы «Ночи пожирателей рекламы — 2014», часть роликов была с субтитрами, часть — озвучена, так что у зрителей была возможность сравнить, какой вариант им ближе.