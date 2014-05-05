Пассажир ограбил женщину-таксиста

На днях женщина-водитель подвозила мужчину, который был в состоянии алкогольного опьянения. Доставив пассажира до места, таксистка попросила рассчитаться за оказанную услугу. Однако клиент не только не заплатил, но и, ударив женщину, потребовал отдать все ценные вещи. Тюменка, опасаясь за свою жизнь, не стала сопротивляться и отдала злоумышленнику три золотых кольца и 21,5 тысячу рублей.
После того, как грабитель скрылся, женщина обратилась в дежурную часть отдела полиции № 3.
«На место преступления прибыл экипаж вневедомственной охраны. В считанные минуты злоумышленник был задержан. Им оказался 44-летний житель областного центра. В настоящее время мужчина трудоустроен маляром на одном из предприятий Тюмени. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Там отметили, что похищенные деньги и ювелирные изделия изъяты и возвращены законной владелице.
Напомним, что это не первый случай, когда женщина-таксист становится жертвой преступления. В апреле 53-летнюю тюменку изнасиловал, угрожая пистолетом, пассажир, а потом забрал ценные вещи и автомобиль.
Сотрудники полиции напоминают, что женщинам необходимо быть более бдительными, устроившись на подобную работу. Лучше позаботьтесь о своей безопасности и откажитесь выполнять заказ нетрезвого пассажира. Соблюдайте элементарные меры безопасности, а если в отношении вас совершено преступление — незамедлительно обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02.