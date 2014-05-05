Пассажир ограбил женщину-таксиста

На днях женщина-водитель подвозила мужчину, который был в состоянии алкогольного опьянения. Доставив пассажира до места, таксистка попросила рассчитаться за оказанную услугу. Однако клиент не только не заплатил, но и, ударив женщину, потребовал отдать все ценные вещи. Тюменка, опасаясь за свою жизнь, не стала сопротивляться и отдала злоумышленнику три золотых кольца и 21,5 тысячу рублей.