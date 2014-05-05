nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Новая кофейня погрузит в бесшабашное время рок-н-ролла

5 мая 2014, 09:16
Новая кофейня под названием «Coffee, tea &amp; rock-n-roll» откроется в Тюмени 5 мая по адресу: Малыгина, 90. Это атмосферный уголок 50-70-х годов прошлого столетия: яркого, бурного и бесшабашного времени рок-н-ролла, когда все было по-другому — песни, девушки, еда.
Сюжет
Тюмень

Создатели кофейни — молодые ребята. Собравшись для очередного «отрыва», они не нашли места, которое бы полностью отвечало настроению веселого отдыха в стиле рок-н-ролл, и вдруг решили — а почему бы и нет?

Coffee, tea & rock-n-roll — это единственное место в Тюмени, где:

— представлен один из лучших мировых брендов кофе — «Паскуччи»;

— собраны все песни всех рок-н-ролльщиков мира: от Элвиса Пресли, до Битлов и молодых Роллингов;

— вы всегда сможете посплетничать с официантом об интересных деталях из жизни звезд рок-н-ролла. «Поверьте, мы расскажем Вам та-а-акое!» — обещают создатели кофейни;

— интерьер в стиле Среднего Запада Штатов. Вы окунетесь в атмосферу американского кафе с удобными диванами, хаосом рок-н-ролльных фишек и приколов, а главное — с большими порциями настоящей качественной еды. Еды тех лет, когда бургер был бургером с настоящим мясом.

В Coffee, tea & rock-n-roll нет возрастного ценза, нет ограничений, зато есть приятная бонусная программа для всех посетителей и смешной средний чек.

Coffee, tea & rock-n-roll днем — это респектабельное, домашнее и уютное заведение. Сюда хорошо забежать с подружкой «на кофеек», пообедать с коллегой или томно поужинать с любимым. К ночи оно превращается в зажигательную тусовочную площадку, где будет классно близким друзьям и веселым компаниям.

Весь май каждому гостю — фирменный кофе «Паскуччи» в подарок!

Когда бы ты ни пришел сюда, ты поймешь — это твой кофе, твой рок-н-ролл.

Тюмень, ул. Малыгина, 90.

Тел. (3452) 68-25-01, 8-95-04-98-95-98.

Режим работы: с 12:00 до 01:00

#Новости#Тюмень#Кофейня#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25