Новая кофейня погрузит в бесшабашное время рок-н-ролла

Coffee, tea & rock-n-roll днем — это респектабельное, домашнее и уютное заведение. Сюда хорошо забежать с подружкой «на кофеек», пообедать с коллегой или томно поужинать с любимым. К ночи оно превращается в зажигательную тусовочную площадку, где будет классно близким друзьям и веселым компаниям.