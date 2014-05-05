Новая кофейня погрузит в бесшабашное время рок-н-ролла

Создатели кофейни — молодые ребята. Собравшись для очередного «отрыва», они не нашли места, которое бы полностью отвечало настроению веселого отдыха в стиле рок-н-ролл, и вдруг решили — а почему бы и нет?
Coffee, tea & rock-n-roll — это единственное место в Тюмени, где:
— представлен один из лучших мировых брендов кофе — «Паскуччи»;
— собраны все песни всех рок-н-ролльщиков мира: от Элвиса Пресли, до Битлов и молодых Роллингов;
— вы всегда сможете посплетничать с официантом об интересных деталях из жизни звезд рок-н-ролла. «Поверьте, мы расскажем Вам та-а-акое!» — обещают создатели кофейни;
— интерьер в стиле Среднего Запада Штатов. Вы окунетесь в атмосферу американского кафе с удобными диванами, хаосом рок-н-ролльных фишек и приколов, а главное — с большими порциями настоящей качественной еды. Еды тех лет, когда бургер был бургером с настоящим мясом.
В Coffee, tea & rock-n-roll нет возрастного ценза, нет ограничений, зато есть приятная бонусная программа для всех посетителей и смешной средний чек.
Coffee, tea & rock-n-roll днем — это респектабельное, домашнее и уютное заведение. Сюда хорошо забежать с подружкой «на кофеек», пообедать с коллегой или томно поужинать с любимым. К ночи оно превращается в зажигательную тусовочную площадку, где будет классно близким друзьям и веселым компаниям.
Весь май каждому гостю — фирменный кофе «Паскуччи» в подарок!
Когда бы ты ни пришел сюда, ты поймешь — это твой кофе, твой рок-н-ролл.
Тюмень, ул. Малыгина, 90.
Тел. (3452) 68-25-01, 8-95-04-98-95-98.
Режим работы: с 12:00 до 01:00