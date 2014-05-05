Нетрезвому водителю-КМС пришлось стрелять по колесам

Сотрудникам ГИБДД в Тюменском районе для остановки автомобиля под управлением нетрезвого водителя пришлось применить оружие. Вчера около половины одиннадцатого часа вечера в поселке Богандинский по требованию инспекторов не остановился тонированный автомобиль «Лада» восьмой модели. Началось преследование, в ходе которого водитель «восьмерки» не выполнял требования об остановке и создавал реальную угрозу для участников движения. Водителям встречных автомобилей приходилось уходить от столкновения с «Ладой» на обочины.