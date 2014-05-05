Нетрезвому водителю-КМС пришлось стрелять по колесам

Как отмечают в пресс-службе ГИБДД, «пик» пьяной езды пришелся на 2–3 мая. В эти дни задержано больше всего нетрезвых водителей. 3 мая три дорожные аварии, в которых пострадали люди, спровоцировали пьяные водители скутера, мотоцикла и автомобиля. В областном центре за четыре дня отстранены от управления 94 нарушителя.
Сотрудникам ГИБДД в Тюменском районе для остановки автомобиля под управлением нетрезвого водителя пришлось применить оружие. Вчера около половины одиннадцатого часа вечера в поселке Богандинский по требованию инспекторов не остановился тонированный автомобиль «Лада» восьмой модели. Началось преследование, в ходе которого водитель «восьмерки» не выполнял требования об остановке и создавал реальную угрозу для участников движения. Водителям встречных автомобилей приходилось уходить от столкновения с «Ладой» на обочины.
При выезде на федеральную трассу инспекторы приняли решение о применении оружия. Капитан полиции Александр Полежаев произвел всего два выстрела — первый предупредительный, второй на поражение. Этого оказалось достаточно, с пробитым передним колесом «восьмерка» остановилась. Из автомобиля выскочили два молодых человека и бросились врассыпную. Пассажир был задержан сразу, а водителю удалось скрыться. Впрочем, ненадолго.
22-летнего жителя поселка Богандинский оперативно задержали возле дома. Отпираться молодой человек не стал, а свои действия объяснил тем, что хотел избежать ответственности за управление в нетрезвом состоянии и отсутствие страхового полиса на тонированную «восьмерку». При составлении административных материалов к этому прибавилось еще и невыполнение требований об остановке транспортного средства.
Еще одна интересная деталь: убежать от инспекторов нетрезвому водителю позволила спортивная подготовка, молодой человек — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Несомненно, бег — куда более полезен для здоровья, чем пьяная езда.