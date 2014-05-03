Водитель на скутере сбил дорожного рабочего

На юге Тюменской области в полночь 2 мая перевернулся автомобиль УАЗ-3151. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Ялуторовском районе, на 1 километре автодороги, ведущей к песчаному карьеру деревни Криволукская. Пострадала 21-летняя пассажирка, у нее ушиб головы. Водитель внедорожника с места происшествия скрылся и позже был задержан в нетрезвом состоянии сотрудниками ГИБДД. 41-летний мужчина привлечен к административной ответственности за невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем от 1,5 до 2 лет.