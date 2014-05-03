Водитель на скутере сбил дорожного рабочего

В полночь 2 мая на улице Дружбы областного центра произошло столкновение автомобилей ВАЗ-21043 и Mazda. Пострадали два пассажира иномарки, у 24-летней женщины тупая травма живота, у мужчины 25 лет травма головы и ушибы. Со слов водителя «Жигулей», он отвлекся от управления своим транспортным средством и не заметил горящий для него красный сигнал светофора, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
В 1:30 на путепроводе по улице Пермякова 20-летний водитель на скутере Stels врезался в дорожный знак, а затем совершил наезд на дорожного рабочего — молодого человека 19 лет. Пострадавшего пешехода доставили в больницу, в результате аварии у него множественные переломы конечностей, вывих коленного сустава и плеча. Сам скутерист не пострадал. Как выяснили сотрудники ГИБДД, прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия, скутерист сел за руль транспортного средства в нетрезвом состоянии.
14-летняя девочка пострадала на улице Прокопия Артамонова. Подросток, перебегая дорогу вне пешеходного перехода, угодил под колеса автомобиля Hyundai. У ребенка ушибы конечностей.
На улице Федюнинского, 7/1 в 11:00 водитель автомобиля Toyota при перестроении не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, который двигался с ним в попутном направлении. 16-летний водитель мотоцикла не пострадал, а вот его спутница 16-ти лет получила ушиб стопы.
Вечером 2 мая на улице Бабарынка, 16А произошло столкновение автомобилей Honda и ВАЗ-2110. Иномарка, двигаясь в сторону проезда Воронинские горки, выехала на полосу встречного движения. Пострадали 25-летний водитель и 31-летний пассажир «Хонды». У одного травма живота, грудной клетки и черепно-мозговая травма, у второго травма головы и перелом предплечья. Травму головы получил 31-летний водитель автомобиля ВАЗ. Как объяснила прибывшая на место аварии владелица иномарки, ее знакомый воспользовался автомобилем без ее разрешения. Все обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД в ходе административного расследования.
В 10-ом часу вечера на улице Моторостроителей, 2/2 на пешеходном переходе автомобилем Toyota совершен наезд на 32-летнего велосипедиста. В результате у мужчины травма головы и ушибы. Водитель иномарки был не внимателен проезжая пешеходный переход, но и велосипедист, пересекая проезжую часть по «зебре» не спешился, как это предусмотрено правилами дорожного движения.
На юге Тюменской области в полночь 2 мая перевернулся автомобиль УАЗ-3151. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Ялуторовском районе, на 1 километре автодороги, ведущей к песчаному карьеру деревни Криволукская. Пострадала 21-летняя пассажирка, у нее ушиб головы. Водитель внедорожника с места происшествия скрылся и позже был задержан в нетрезвом состоянии сотрудниками ГИБДД. 41-летний мужчина привлечен к административной ответственности за невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем от 1,5 до 2 лет.
В городе Ялуторовске на пересечении улиц Революции и Луговой столкнулись Renault и «Жигули» седьмой модели. Пострадали три взрослых и один ребенок. 19-летняя пассажирка иномарки получила ушиб грудной клетки, пассажирки ВАЗа 50-ти и 53-х лет ушибы ног. У 2-летней девочки — пассажирки «Жигулей» — ушиб губы. Ребенок находился в детском кресле и был пристегнут.
Из-за нарушения скоростного режима на 10 километре автодороги Баркатово — Бобылево Исетского района произошло опрокидывание мотоцикла «Иж — Юпитер». Пострадал водитель 28-ми лет, у него закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.
В Ишимском районе в деревне Малоудалово вечером 2 мая съехал в кювет автомобиль ВАЗ-21099. Пострадали два человека, мужчина 36-ти лет и 30-летняя женщина, у нее компрессионный перелом грудного позвонка. Причиной аварии стало нарушение скоростного режима.
В поселке Голышманово на улице Ленина столкнулись Toyota и ВАЗ девятой модели. Травмы получила 22-летняя женщина.
На улице Центральной деревни Нариманово Тюменского района в 11 часов дня автомобиль Ford Focus наехал на опору линии электропередач. Ушиб грудной клетки получила 29-летняя женщина. Водитель с места аварии скрылся.
Госавтоинспекция Тюменской области продолжает нести службу в усиленном режиме. Основное внимание сотрудники ГИБДД уделяют борьбе с нетрезвыми водителями. Только за 2 мая дорожно-патрульной службой отстранено от управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения 72 жителя Тюменской области. Под особым контролем ГИБДД мотоциклисты и скутеристы. С наступлением тепла количество дорожно-транспортных происшествий с их участием возросло.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области