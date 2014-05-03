В Одессе объявлены дни траура

Более 40 человек погибли в минувшую пятницу, 2 мая, в ходе столкновений между противниками и сторонниками киевских властей, сообщает портал VL.ru со ссылкой официальный сайт города. Он же приводит данные о пострадавших: более 174 человек, из них 25 — в очень тяжелом состоянии, двое человек умерло в больницах.