В Одессе объявлены дни траура

Более 40 человек погибли в минувшую пятницу, 2 мая, в ходе столкновений между противниками и сторонниками киевских властей, сообщает портал VL.ru со ссылкой официальный сайт города. Он же приводит данные о пострадавших: более 174 человек, из них 25 — в очень тяжелом состоянии, двое человек умерло в больницах.
Как сообщает Lenta.ru, днем в пятницу «майдановцы» после нескольких часов уличных боев в районе Соборной площади пришли на Куликово поле и подожгли лагерь противников. Находившиеся там сторонники федерализации Украины укрылись в Доме профсоюзов и оттуда начали атаковать нападавших. Бутылка с зажигательной смесью, брошенная в оборонявшихся, стала причиной пожара. Огнем были охвачены несколько этажей здания. Люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон. Противостояние между противниками и сторонниками киевских властей продолжилось на Куликовом поле.
Траур продлится три дня — 3, 4 и 5 мая, пишет РБК. На зданиях коммунальных предприятий, учреждений и организаций города будет приспущен государственный флаг Украины и флаги города Одессы с траурными лентами.
Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности власти рекомендовали ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.
Фото с сайта kp.ru