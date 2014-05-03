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В Одессе объявлены дни траура

3 мая 2014, 10:23
В связи с произошедшими 2 мая трагическими событиями в Одессе объявлен траур. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Более 40 человек погибли в минувшую пятницу, 2 мая, в ходе столкновений между противниками и сторонниками киевских властей, сообщает портал VL.ru со ссылкой официальный сайт города. Он же приводит данные о пострадавших: более 174 человек, из них 25 — в очень тяжелом состоянии, двое человек умерло в больницах.

Как сообщает Lenta.ru, днем в пятницу «майдановцы» после нескольких часов уличных боев в районе Соборной площади пришли на Куликово поле и подожгли лагерь противников. Находившиеся там сторонники федерализации Украины укрылись в Доме профсоюзов и оттуда начали атаковать нападавших. Бутылка с зажигательной смесью, брошенная в оборонявшихся, стала причиной пожара. Огнем были охвачены несколько этажей здания. Люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон. Противостояние между противниками и сторонниками киевских властей продолжилось на Куликовом поле.

Траур продлится три дня — 3, 4 и 5 мая, пишет РБК. На зданиях коммунальных предприятий, учреждений и организаций города будет приспущен государственный флаг Украины и флаги города Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности власти рекомендовали ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Фото с сайта kp.ru

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