Тюменцам покажут радио военных лет

Любой желающий сможет попробовать провести радиосвязь «в прямом эфире», будут развернуты любительские радиостанции. Создается стенд творчества юных радиолюбителей из радиокружка детского клуба «Авангард». Тюменские школьники готовят программу, посвященную Дню Победы. Детский клуб индивидуального радиовещания предоставит возможность прослушать программу всем пришедшим на выставку в диапазоне FM. Посетители смогут узнать о радиоспорте и достижениях тюменских радиоспортсменов, увидеть, как можно провести радиосвязь через космические спутники, поучаствовать в радиоперекличке Городов-Героев России.