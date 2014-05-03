Тюменцам покажут радио военных лет

Организатор — Союз радиолюбителей России в лице председателя тюменского регионального отделения Владимира Васильева. Соорганизатор — тюменское отделение «Молодой гвардии Единой России».
«Это уникальное для города событие. Мероприятие направлено, в первую очередь, на подрастающее поколение и имеет цель познакомить юных горожан с увлекательным, технически продвинутым радиоспортом. Еще одна задача — рассказать историю создания одного из величайших изобретений человечества — радио, показать роль радио в Великой Отечественной войне и современной жизни», — отмечает руководитель тюменского отделения МГЕР, депутат Тюменской городской думы Роман Чуйко.
Любой желающий сможет попробовать провести радиосвязь «в прямом эфире», будут развернуты любительские радиостанции. Создается стенд творчества юных радиолюбителей из радиокружка детского клуба «Авангард». Тюменские школьники готовят программу, посвященную Дню Победы. Детский клуб индивидуального радиовещания предоставит возможность прослушать программу всем пришедшим на выставку в диапазоне FM. Посетители смогут узнать о радиоспорте и достижениях тюменских радиоспортсменов, увидеть, как можно провести радиосвязь через космические спутники, поучаствовать в радиоперекличке Городов-Героев России.
Инициатива проведения выставки принадлежит 17-кратному чемпиону мира по радиоспорту, жителю Тюмени Аркадию Низамову. Идея получила поддержку в администрации города, а также у депутата Тюменской городской думы Николая Моисеева, сообщает Центр по связям с общественностью МИАЦ.