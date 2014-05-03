Родители поощряют детей покупкой мопедов и скутеров

В совещании в режиме селекторной видеосвязи приняли участие руководители территориальных органов управления образованием, ГИБДД, а также директора школ из всех городов и районов Тюменской области. Провели совещание директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Тюменской области Геннадий Лоточкин. На встрече были рассмотрены вопросы организации совместной работы ГИБДД и органов образования по обеспечению детской дорожной безопасности, а также безопасности перевозок детей автобусами в летний период.
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, Геннадий Лоточкин рассказал о тревожных фактах задержания инспекторами ДПС несовершеннолетних, управляющих транспортными средствами без водительского удостоверения и в состоянии опьянения, о детях, получивших тяжелые травмы только потому, что родители не удосужились пристегнуть их ремнем безопасности.
«Родители сознательно покупают детям мопеды, скутеры и мотоциклы и доверяют управление этой техникой. Известны факты, когда родители поощряют ребенка покупкой скутера или мопеда за хорошую успеваемость в школе, а ребенок впоследствии получает травмы и увечья, попадая в дорожно-транспортное происшествие на этом скутере», — подчеркнул Геннадий Дмитриевич.
Алексей Райдер высоко оценил инициативу ГИБДД и рекомендовал педагогам выстраивать свое общение с родителями школьников по этому вопросу, исходя из собственного родительского опыта, а руководителям образовательных организаций использовать свой авторитет директора школы.
Геннадий Лоточкин призвал педагогов к формированию в обществе негативного отношения к заведомому нарушению дорожно-транспортной дисциплины и выразил уверенность, что сообща мы сможет сделать предстоящее лето безопасным для наших детей.