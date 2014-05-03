Родители поощряют детей покупкой мопедов и скутеров

В совещании в режиме селекторной видеосвязи приняли участие руководители территориальных органов управления образованием, ГИБДД, а также директора школ из всех городов и районов Тюменской области. Провели совещание директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Тюменской области Геннадий Лоточкин. На встрече были рассмотрены вопросы организации совместной работы ГИБДД и органов образования по обеспечению детской дорожной безопасности, а также безопасности перевозок детей автобусами в летний период.