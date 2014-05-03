Radiosignal. Live — вечер атмосферной музыки в Shezgara

Shezgara Music Pub для этого выбран не случайно: это, пожалуй, единственное место в Тюмени, где нет границы и приоритета между сценой и баром. Все гармонично. Уникальное место для ярких и вкусных впечатлений, которое отлично подходит для того, чтобы в конце рабочей недели погрузиться в атмосферу этого необычного вечера. Начало в 19:00.