Radiosignal. Live — вечер атмосферной музыки в Shezgara

«Наш город явно перенасыщен „тяжелой“ музыкой и концертами этого формата. Другие музыкальные направления незаслуженно находятся в тени и подобные вечера — настоящая редкость.
Radiosignal. Live — в своем роде уникальное событие, имеющее собственную концепцию и состав участников, объединенных одним настроением и умением передать его совершенно нетривиальными способами», — сообщают организаторы.
Shezgara Music Pub для этого выбран не случайно: это, пожалуй, единственное место в Тюмени, где нет границы и приоритета между сценой и баром. Все гармонично. Уникальное место для ярких и вкусных впечатлений, которое отлично подходит для того, чтобы в конце рабочей недели погрузиться в атмосферу этого необычного вечера. Начало в 19:00.
После концерта бар продолжит свою работу, а музыкальное сопровождение сохранит созданную группами атмосферу. В баре будет действовать дисконт-меню: впереди выходные торопиться никому никуда не нужно!
Подробнее об участниках вечера:
The Kates
Позитивный настрой и яркие эмоции в гармоничном сочетании элементов стилей Alternative, Synthpop и других.
go go milk
Социально окрашенная лирика, с непростой смысловой нагрузкой. Порой в ней слышится что-то близкое к безысходности и саморазрушению. А порой, за всеми метафорами можно разглядеть чуть ли не революционный подтекст.
Табу на танцы
Индивидуальный звуковой элемент в диапазоне от олдскульного хип-хопа через различную электронику до тяжелого рока.
Silent Event Horizon
Интересное сочетание пианино и барабанов. Минимализм и в тоже время глубина атмосферы.
London Boulevard
Меланхоличность мелодий в сочетании с образностью текстов, способные погрузить в состояние легкой «комы».