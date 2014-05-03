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Radiosignal. Live — вечер атмосферной музыки в Shezgara

3 мая 2014, 10:00
8 мая по следам Дня радио в Shezgara Music Pub принимает Radiosignal. На сцену выйдут: go go milk, «Табу на танцы," London Boulevard, Silent Event Horizon, The Kates. Невероятно атмосферный indie-trip в преддверии выходных!
Сюжет
Тюмень

«Наш город явно перенасыщен „тяжелой“ музыкой и концертами этого формата. Другие музыкальные направления незаслуженно находятся в тени и подобные вечера — настоящая редкость.

Radiosignal. Live — в своем роде уникальное событие, имеющее собственную концепцию и состав участников, объединенных одним настроением и умением передать его совершенно нетривиальными способами», — сообщают организаторы.

Shezgara Music Pub для этого выбран не случайно: это, пожалуй, единственное место в Тюмени, где нет границы и приоритета между сценой и баром. Все гармонично. Уникальное место для ярких и вкусных впечатлений, которое отлично подходит для того, чтобы в конце рабочей недели погрузиться в атмосферу этого необычного вечера. Начало в 19:00.

После концерта бар продолжит свою работу, а музыкальное сопровождение сохранит созданную группами атмосферу. В баре будет действовать дисконт-меню: впереди выходные торопиться никому никуда не нужно!

Подробнее об участниках вечера:

The Kates

Позитивный настрой и яркие эмоции в гармоничном сочетании элементов стилей Alternative, Synthpop и других.

go go milk

Социально окрашенная лирика, с непростой смысловой нагрузкой. Порой в ней слышится что-то близкое к безысходности и саморазрушению. А порой, за всеми метафорами можно разглядеть чуть ли не революционный подтекст.

Табу на танцы

Индивидуальный звуковой элемент в диапазоне от олдскульного хип-хопа через различную электронику до тяжелого рока.

Silent Event Horizon

Интересное сочетание пианино и барабанов. Минимализм и в тоже время глубина атмосферы.

London Boulevard

Меланхоличность мелодий в сочетании с образностью текстов, способные погрузить в состояние легкой «комы».

#Новости#Музыка#Тюмень#Концерты#Olga#Культура
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