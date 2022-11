Radiosignal. Live — вечер атмосферной музыки в Shezgara

8 мая по следам Дня радио в Shezgara Music Pub принимает Radiosignal. На сцену выйдут: go go milk, «Табу на танцы," London Boulevard, Silent Event Horizon, The Kates. Невероятно атмосферный indie-trip в преддверии выходных!

Сюжет Тюмень