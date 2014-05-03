Геннадий Лоточкин навестил пострадавших школьников

Заместитель главного врача по детскому стационару 2-ой областной больницы Татьяна Бодрова призвала всех взрослых в преддверии летнего периода показывать детям только позитивный пример на дороге, всегда соблюдать правила дорожной безопасности, особенно в присутствии детей: «Очень больно бывает видеть, когда родители, нарушая правила движения, ведут за собой ребенка. Родители должны стать примером для детей на дороге, чтобы у нас было меньше детских травм».