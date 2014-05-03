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Геннадий Лоточкин навестил пострадавших школьников

3 мая 2014, 09:36
В начале недели руководитель Госавтоинспекции Тюменской области навестил в больнице детей, пострадавших в ДТП с участием школьного автобуса.
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Дети

Геннадий Лоточкин приехал к двум школьникам, госпитализированным во 2-ую областную больницу в результате дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса на 166 километре автодороги Курган — Тюмень.

Напомним, что в аварии были травмированы восемь детей, все они пассажиры школьного автобуса. Четверо ребят были госпитализированы, двое из них почти сразу выписаны домой, в больнице остались старшеклассники Яна и Володя. По словам медиков, их состояние удовлетворительное, отмечают в пресс-службе ГИБДД.

Геннадий Лоточкин пожелал ребятам скорейшего выздоровления, подарил подарки им и другим малышам. Всех детей порадовала Зебра. Она вручила им памятки по безопасности дорожного движения, закладки, поиграла с ними.

Заместитель главного врача по детскому стационару 2-ой областной больницы Татьяна Бодрова призвала всех взрослых в преддверии летнего периода показывать детям только позитивный пример на дороге, всегда соблюдать правила дорожной безопасности, особенно в присутствии детей: «Очень больно бывает видеть, когда родители, нарушая правила движения, ведут за собой ребенка. Родители должны стать примером для детей на дороге, чтобы у нас было меньше детских травм».

#Новости#Дети#Геннадий Лоточкин#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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