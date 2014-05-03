Геннадий Лоточкин навестил пострадавших школьников

Геннадий Лоточкин приехал к двум школьникам, госпитализированным во 2-ую областную больницу в результате дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса на 166 километре автодороги Курган — Тюмень.
Напомним, что в аварии были травмированы восемь детей, все они пассажиры школьного автобуса. Четверо ребят были госпитализированы, двое из них почти сразу выписаны домой, в больнице остались старшеклассники Яна и Володя. По словам медиков, их состояние удовлетворительное, отмечают в пресс-службе ГИБДД.
Геннадий Лоточкин пожелал ребятам скорейшего выздоровления, подарил подарки им и другим малышам. Всех детей порадовала Зебра. Она вручила им памятки по безопасности дорожного движения, закладки, поиграла с ними.
Заместитель главного врача по детскому стационару 2-ой областной больницы Татьяна Бодрова призвала всех взрослых в преддверии летнего периода показывать детям только позитивный пример на дороге, всегда соблюдать правила дорожной безопасности, особенно в присутствии детей: «Очень больно бывает видеть, когда родители, нарушая правила движения, ведут за собой ребенка. Родители должны стать примером для детей на дороге, чтобы у нас было меньше детских травм».