В Тюмени за сутки под колеса попали шесть пешеходов

Первый майский день не принес спокойствия на дороги Тюменской области. За сутки в регионе два человека погибли, 19 получили травмы в 17 дорожных авариях.
В Тюмени в дорожно-транспортных происшествиях пострадали шесть пешеходов. По предварительной информации, спровоцировали дорожные аварии сами пешеходы, отметили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
Около полуночи на автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский под колесами автомобиля Toyota погиб человек. По предварительным данным, мужчина 35–40 лет неожиданно выбежал на проезжую часть. Водитель не успел затормозить. Пешеходного перехода в этом месте нет. Сотрудниками Госавтоинспекции составлен акт о неудовлетворительных дорожных условиях — в момент аварии на этом участке дороги не работало уличное освещение. Личность погибшего устанавливается.
Еще пять пешеходов переходили проезжие части с нарушением правил дорожного движения на улицах Таймырской, Республики, Дружбы, Невской и Моторостроителей. Так, на улице Республики в ночное время автомобилем Mercedes сбит мужчина 30 лет. В состоянии комы пострадавший доставлен в ОКБ № 2. По словам водителя, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. На улице Дружбы 25-летний мужчина, переходя улицу вне пешеходного перехода, получил перелом костей таза. Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. На улице Невской мужчина 32-х лет сбит автомобилем Renault. У пострадавшего ушибы ног. На улице Моторостроителей 19-летний юноша был сбит автомобилем ВАЗ 2106. У молодого человека перелом стопы.
В деревне Быкова автомобилем Hyundai сбит велосипедист. У 25-летнего велосипедиста сотрясение головного мозга, рваная рана головы и многочисленные ушибы. По предварительной информации, управлявшая легковушкой женщина, не выдержала необходимую дистанцию. Ее водительский стаж всего один год.
В Сорокинском районе на 10 км автодороги Сорокино-Пинигино съехал в кювет и опрокинулся автомобиль ВАЗ 2103. В ДТП погиб водитель «Жигулей», мужчина 47 лет. Он ранее был лишен права управления автомобилем за пьяную езду.
В Ишимском районе на 10 км автодороги Ишим-Сорокино-Викулово из-за нарушений правил обгона столкнулись автомобили ВАЗ 2106 и Toyota. В аварии пострадали три пассажира автомобиля Toyota. У женщины 30 лет рана предплечья, у мужчины 53-х лет вывих шеи. Сотрясение головного мозга получил 9-летний ребенок. Мальчик был пристегнут ремнем безопасности, но перевозился без детского удерживающего устройства.
В Казанском районе в селе Гагачье мотоциклом «ИЖ» сбит пешеход. Авария произошла в темное время суток. С черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом бедра госпитализирован мужчина 37 лет. Пострадавший находился в нетрезвом состоянии. Пострадал и 16-летний мотоциклист. У него травма головы и ссадины. Водительского удостоверения молодой человек не имеет.
В Омутинском районе, ночью, мотоцикл «Урал» врезался в стоящий на обочине тракторный прицеп. Перелом ребер получил пассажир, мужчина 33-х лет. 31-летний водитель «Урала» водительского удостоверения не имеет.
В Сладковском районе в поселке Маслянский опрокинулся скутер. 17-летний скутерист получил ушибы и ссадины лица. Водительского удостоверения у него нет.
В Голышмановском районе на подъезде к деревне Головлянка со скутера упала пассажирка. У женщины 32 лет сотрясение головного мозга и рана брови. 26-летний скутерист водительского удостоверения не имеет. В момент аварии находился в алкогольном опьянении.
Госавтоинспекция Тюменской области призывает всех участников дорожного движения в выходные и праздничные дни соблюдать максимальную осторожность на дорогах, чтобы не омрачить праздник ни себе, ни своим родным и близким.