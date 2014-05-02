В Тюмени за сутки под колеса попали шесть пешеходов

Еще пять пешеходов переходили проезжие части с нарушением правил дорожного движения на улицах Таймырской, Республики, Дружбы, Невской и Моторостроителей. Так, на улице Республики в ночное время автомобилем Mercedes сбит мужчина 30 лет. В состоянии комы пострадавший доставлен в ОКБ № 2. По словам водителя, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. На улице Дружбы 25-летний мужчина, переходя улицу вне пешеходного перехода, получил перелом костей таза. Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. На улице Невской мужчина 32-х лет сбит автомобилем Renault. У пострадавшего ушибы ног. На улице Моторостроителей 19-летний юноша был сбит автомобилем ВАЗ 2106. У молодого человека перелом стопы.