Сына бизнесмена несколько дней держали прикованным к батарее

На Ямале завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту похищения 19-летнего молодого человека из Ноябрьска — сына местного бизнесмена. Напомним, его насильно привезли в Тюмень и несколько дней удерживали против воли.
Похищение в Ноябрьске произошло вечером 29 декабря 2013 года. Мужчины 30 и 35 лет выследили сына знакомых предпринимателей и, применив электрошокер, силой усадили молодого человека на заднее сидение автомобиля. Роль водителя организаторы похищения отвели одному из соучастников, который согласился доставить их вместе с потерпевшим в Тюмень за 150 тысяч рублей.
В Тюмени мужчины поселили парня в квартире, временно предоставленной им знакомым. Там потерпевший, большую часть времени прикованный наручниками к батарее центрального отопления, находился до 6 января 2014 года. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по ЯНАО отметили, что злоумышленники, заботясь о том, чтобы потерпевший их впоследствии не смог узнать, во время похищения и потом, в квартире, натягивали ему шапку на глаза. А один из похитителей, все время находившийся вместе с потерпевшим, закрывал свое лицо самодельной маской.
Как установило следствие, похитители намеревались предъявить требования родителям потерпевшего о выплате им трех миллионов евро в качестве выкупа за сына.
После освобождения сотрудниками полиции потерпевшего трое злоумышленников были задержаны, а один скрылся и в настоящее время находится в федеральном розыске.
В отношении четырех жителей ЯНАО возбуждено уголовное дело по п.п. «а, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия из корыстных побуждений). В настоящее время оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.