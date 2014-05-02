Сына бизнесмена несколько дней держали прикованным к батарее

В Тюмени мужчины поселили парня в квартире, временно предоставленной им знакомым. Там потерпевший, большую часть времени прикованный наручниками к батарее центрального отопления, находился до 6 января 2014 года. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по ЯНАО отметили, что злоумышленники, заботясь о том, чтобы потерпевший их впоследствии не смог узнать, во время похищения и потом, в квартире, натягивали ему шапку на глаза. А один из похитителей, все время находившийся вместе с потерпевшим, закрывал свое лицо самодельной маской.