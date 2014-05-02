Сколько заработали за прошлый год Сидаш и Лоточкин?

У Сергея Сидаша есть автомобиль Mercedes S500, а вот собственного жилья, судя по размещенному отчету, нет. Зато в пользовании у и.о. начальника УМВД по Тюменской области квартира площадью 167 кв. м, дачный земельный участок, жилой дом, баня и еще один участок под индивидуальное жилищное строительство. Все, кроме квартиры, принадлежит супруге Сергея Ивановича.
О доходах отчитались и заместители начальника областного главка. Так, руководитель следственного управления УМВД по Тюменской области Юрий Ястребов около 1,9 млн рублей. В его собственности — дачный участок, жилой дом, баня и ½ доли квартиры, а также автомобиль Hyundai Tucson 2. Еще один замначальника областного управления МВД — Владимир Нифонтов — отчитался о годовом заработке в сумме порядка 1,7 млн рублей. Он ездит на автомобиле Toyota Avensis и владеет 1/3 доли квартиры и гаражом. В пользовании у Владимира Нифонтова находится просторная (площадью 114 кв. метров) служебная квартира.
Годовой доход начальника УГИБДД по Тюменской области Геннадия Лоточкина составил чуть более 1,4 млн рублей. В собственности у Геннадия Дмитриевича — земельный участок площадью 495 кв. метров с домом площадью 153 кв. метра. У супруги главы областной Госавтоинспекции, которая, кстати, заработала лишь немногим меньше мужа, имеется участок земли площадью более 2 тысяч кв. метров и две небольшие квартиры (60 и 46 кв. метров). В гараже у супругов пять автомобилей: за Геннадием Лоточкиным числятся ГАЗ-69, Москвич М-400 и «Волга» 21-ой модели, а у его жены есть два внедорожника Honda CRV.
Отметим, что в размещенном на сайте ведомства документе не фигурирует экс-начальник УМВД по Тюменской области Михаил Корнеев, который, напомним, в апреле был отстранен от должности приказом президента РФ.