Сколько заработали за прошлый год Сидаш и Лоточкин?

Годовой доход начальника УГИБДД по Тюменской области Геннадия Лоточкина составил чуть более 1,4 млн рублей. В собственности у Геннадия Дмитриевича — земельный участок площадью 495 кв. метров с домом площадью 153 кв. метра. У супруги главы областной Госавтоинспекции, которая, кстати, заработала лишь немногим меньше мужа, имеется участок земли площадью более 2 тысяч кв. метров и две небольшие квартиры (60 и 46 кв. метров). В гараже у супругов пять автомобилей: за Геннадием Лоточкиным числятся ГАЗ-69, Москвич М-400 и «Волга» 21-ой модели, а у его жены есть два внедорожника Honda CRV.