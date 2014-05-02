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Полиция: Первомай прошел спокойно

2 мая 2014, 12:09
Полиция Тюменской области обеспечивала общественный порядок во время проведения публичных и культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня весны и труда. По данным пресс-службы ведомства, правонарушений зарегистрировано не было.
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Полиция

1 мая состоялось 31 массовое мероприятие, в том числе 12 публичных и 19 культурно-массовых. В них приняли участие более 14 тысяч граждан. Безопасность людей обеспечивали более 400 сотрудников полиции и порядка ста представителей формирований правоохранительной направленности. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

Личный состав тюменской полиции продолжает нести службу в усиленном режиме. В целях своевременного реагирования на все заявления и сообщения граждан о правонарушениях усилены следственно-оперативные группы и группы немедленного реагирования», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Видео пресс-службы УМВД по Тюменской области.

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