Полиция: Первомай прошел спокойно

1 мая состоялось 31 массовое мероприятие, в том числе 12 публичных и 19 культурно-массовых. В них приняли участие более 14 тысяч граждан. Безопасность людей обеспечивали более 400 сотрудников полиции и порядка ста представителей формирований правоохранительной направленности. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано.