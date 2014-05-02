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365-летие пожарной охраны отметили парадом техники и зажжением огня памяти

2 мая 2014, 11:12
В среду, 30 апреля, в Тюмени прошли торжественные мероприятия, посвященные 365-летию пожарной охраны России.
Сюжет
Тюмень

В среду, 30 апреля, в Тюмени прошли торжественные мероприятия, посвященные 365-летию пожарной охраны России.

На площади возле учебного центра Федеральной противопожарной службы юбилейный праздник начался с парада техники, имеющейся в арсенале подразделений ФПС Тюменского гарнизона. «365 огненных лет!» — знаковые надписи украшали борта автоцистерн и подъемников тюменских огнеборцев в течение всего апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Зажжение огня у Мемориала погибшим пожарным и спасателям продолжило праздничный день. Право зажечь пламя памяти было предоставлено сотрудникам, особо отличившимся при исполнении служебных обязанностей — сотруднику ЦУКС области Денису Журавлеву и Николаю Шурыгину из пожарной части № 14 ОФПС 32. Торжественным маршем прошлись по брусчатке несколько «коробок» подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области. Чеканя шаг, пожарные промаршировали перед ветеранами службы, гостями праздника и студентами-добровольцами. Минутой молчания собравшиеся почтили память двадцати девяти коллег, отдавших жизни при исполнении служебного долга. После того, как метроном завершил скорбный бой, к подножию Мемориала возложили цветы и венки.

«Одной из самых мобильных служб, способной решать первоочередные аварийно-спасательные задачи и оказывать первую помощь пострадавшим, является пожарная охрана, — сказал в торжественной речи начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин. — Пожарных вызывают при любых бедствиях, будь то катастрофа, чрезвычайная ситуация. Так происходит в нашей области, где первыми в борьбу с огненной стихией вступают подразделения пожарной охраны. Постоянная готовность прийти на помощь, рискуя собой, спасти и защитить — вот основной смысл работы пожарных».

Продолжилось праздничное мероприятие концертом, который предварило награждение сотрудников и работников ГУ МЧС России Тюменской области, совершивших значимые достижения в службе.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области

Видео Сергея Шарапова

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