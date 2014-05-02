365-летие пожарной охраны отметили парадом техники и зажжением огня памяти

Зажжение огня у Мемориала погибшим пожарным и спасателям продолжило праздничный день. Право зажечь пламя памяти было предоставлено сотрудникам, особо отличившимся при исполнении служебных обязанностей — сотруднику ЦУКС области Денису Журавлеву и Николаю Шурыгину из пожарной части № 14 ОФПС 32. Торжественным маршем прошлись по брусчатке несколько «коробок» подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области. Чеканя шаг, пожарные промаршировали перед ветеранами службы, гостями праздника и студентами-добровольцами. Минутой молчания собравшиеся почтили память двадцати девяти коллег, отдавших жизни при исполнении служебного долга. После того, как метроном завершил скорбный бой, к подножию Мемориала возложили цветы и венки.