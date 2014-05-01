Угадай автомобиль по фотографии № 14

Ответы принимаются в комментариях под текстом. Чтобы получить приз, нужно быстрее всех назвать цифры (и только цифры!) номера автомобиля, размещенного на фото. От одного пользователя принимается только один вариант ответа. Если версий будет больше, учитывается лишь первое названное число.