Угадай автомобиль по фотографии № 14

Сегодня мы представляем вашему вниманию ничем не выдающийся Mitsubishi Lancer. Однако какой-то человек сумел выделить его из толпы, написав на капоте признание в любви. Что за госномер у этой машины?
Ответы принимаются в комментариях под текстом. Чтобы получить приз, нужно быстрее всех назвать цифры (и только цифры!) номера автомобиля, размещенного на фото. От одного пользователя принимается только один вариант ответа. Если версий будет больше, учитывается лишь первое названное число.
Итоги конкурса будут подведены 5 мая.