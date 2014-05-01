Тюменские детсады вошли в число лучших

Лауреатами конкурса «100 лучших дошкольных образовательных организаций России» стали два тюменских детских сада.
Накануне в Санкт-Петербурге завершился первый всероссийский форум дошкольного образования «Взгляд в будущее. Проблемы и перспективы развития дошкольного образования в России».
В работе форума приняли участие более 200 дошкольных организаций из разных регионов страны, он стал дискуссионной площадкой для обмена мнениями руководителей дошкольных образовательных учреждений с законодателями, разработчиками закона об образовании и ФГОС.
По итогам форума детские сады города Тюмени № 18 и № 50 стали лауреатами конкурса «100 лучших дошкольных образовательных организаций России», сообщают в городском департаменте образования. Руководители организаций Марина Алексеева и Екатерина Вешкурцева были отмечены почетным знаком «Директор года — 2013».