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Самые дешевые в году билеты на поезда — на 8 и 9 мая

1 мая 2014, 15:26
Пассажиры поездов дальнего следования получат 50% скидку на проезд 8 и 9 мая. Таким образом, цена билетов традиционно будет самой низкой в году.

Пассажиры поездов дальнего следования получат 50% скидку на проезд 8 и 9 мая. Таким образом, цена билетов традиционно будет самой низкой в году.

Так, в этот период цены на билеты в плацкартные и общие вагоны установлены на 49% ниже среднегодового тарифа. А проезд в купейных вагонах и СВ поездов дальнего следования, отправлением 8–9 мая 2014 года будет дешевле на 50%. Скидка распространяется на маршруты внутригосударственного сообщения.

Напомним, максимальный понижающий коэффициент на праздничные дни предусмотрен графиком гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем сообщении на 2014 год. Документ опубликован на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» — «Тарифы», сообщает пресс-служба СвЖД.

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