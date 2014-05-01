Самые дешевые в году билеты на поезда — на 8 и 9 мая

Пассажиры поездов дальнего следования получат 50% скидку на проезд 8 и 9 мая. Таким образом, цена билетов традиционно будет самой низкой в году.
Так, в этот период цены на билеты в плацкартные и общие вагоны установлены на 49% ниже среднегодового тарифа. А проезд в купейных вагонах и СВ поездов дальнего следования, отправлением 8–9 мая 2014 года будет дешевле на 50%. Скидка распространяется на маршруты внутригосударственного сообщения.
Напомним, максимальный понижающий коэффициент на праздничные дни предусмотрен графиком гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем сообщении на 2014 год. Документ опубликован на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» — «Тарифы», сообщает пресс-служба СвЖД.