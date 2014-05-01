Магазину «Лоза» грозит штраф 100 тысяч рублей

Купить алкоголь после 23 часов в магазине «Лоза» смогли «молодогвардейцы» во время контрольной закупки. Полицейские, которые участвовали в рейде, составили протокол о нарушении.
За неисполнение требований закона, который запрещает торговать алкоголем в так называемых кулинариях, рюмочных и пивных, если хмельные напитки не распивают непосредственно в этих заведениях, «Лозе» грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Материалы дела направлены в суд, который и вынесет решение по данной торговой точке, сообщает пресс-служба МГЕР.
«На эту сеть магазинов поступает самое большое количество жалоб от жильцов близлежащих домов и просто прохожих. Однако самому предпринимателю наплевать на мнения граждан и на закон. Надеемся, что совместными усилиями удастся навести порядок и приструнить зарвавшихся предпринимателей, которые любой ценой хотят набить свои карманы» — говорит Роман Чуйко, руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».