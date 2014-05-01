Магазину «Лоза» грозит штраф 100 тысяч рублей

«На эту сеть магазинов поступает самое большое количество жалоб от жильцов близлежащих домов и просто прохожих. Однако самому предпринимателю наплевать на мнения граждан и на закон. Надеемся, что совместными усилиями удастся навести порядок и приструнить зарвавшихся предпринимателей, которые любой ценой хотят набить свои карманы» — говорит Роман Чуйко, руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».