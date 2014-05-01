Четвертый день без воды жители дома на Судоремонтной

«Обращаются к вам жители ул. Судоремонтной 21, у нас с 28.04.14 отсутствует водоснабжение. Мы неоднократно обращались в управляющую компанию „Тюменьремжилсервис“, но они только кормили нас обещаниями. В среду мы позвонили главному инженеру Елене Владимировне, которая заверила, что сегодня вода обязательно будет. На этом все и закончилось. Вечером мы позвонили в аварийную, диспетчер на это никак не отреагировала, сказала, ну и что? У вас ремонт будет производиться 5-го мая! Главный инженер и управляющий компании со спокойной душой ушли на выходные. Где это видано, оставить жильцов на неделю без воды!!! Что за халатное отношение к людям. Это просто ЧП! Коммунальные услуги мы оплачиваем в полном объеме, а предоставляют их нам вы видите как».