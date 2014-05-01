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Четвертый день без воды жители дома на Судоремонтной

1 мая 2014, 15:09
На отсутствие воды с 28 апреля в редакцию NashGorod.ru пожаловалась жительница дома на Судоремонтной.
Сюжет
Тюмень

Татьяна написала в раздел «Проблемы» следующее обращение:

«Обращаются к вам жители ул. Судоремонтной 21, у нас с 28.04.14 отсутствует водоснабжение. Мы неоднократно обращались в управляющую компанию „Тюменьремжилсервис“, но они только кормили нас обещаниями. В среду мы позвонили главному инженеру Елене Владимировне, которая заверила, что сегодня вода обязательно будет. На этом все и закончилось. Вечером мы позвонили в аварийную, диспетчер на это никак не отреагировала, сказала, ну и что? У вас ремонт будет производиться 5-го мая! Главный инженер и управляющий компании со спокойной душой ушли на выходные. Где это видано, оставить жильцов на неделю без воды!!! Что за халатное отношение к людям. Это просто ЧП! Коммунальные услуги мы оплачиваем в полном объеме, а предоставляют их нам вы видите как».

В беседе с корреспондентом NashGorod.ru она уточнила, что причина отключения воды — авария в 112 квартире, где никто не живет. По утверждению Татьяны, хозяйка квартиры в курсе аварии и она предложила соседям снизу потерпеть без воды, а те согласились.

Теперь страдать от отсутствия воды, возможно, до конца выходных предстоит всем жителям 9-этажного дома, подключенным к этому стояку.

Татьяна написала обращения в прокуратуру, жилищную инспекцию.

Что можно предпринять в подобной ситуации, действуя в рамках закона, уже писал NashGorod.ru, когда воду отключали у жителей 16-этажки по улице Эрвье.

#Новости#Отключение#Водоснабжение#Тюмень#Ирина#Общество
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