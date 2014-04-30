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ЖЭУ-9 оштрафовано за неправильный расчет жильцов

30 апреля 2014, 08:51
ООО «ЖЭУ-9» самостоятельно назначило жильцам дома 3 по улице Ткацкий проезд в Тюмени платежи за содержание дома и установку светильников. За это управляющая организация получит штраф в 100 тысяч рублей.

Дело возбудило управление Роспотребнадзора по Тюменской области по информации областной Государственной жилищной инспекции.

В ходе расследования было установлено, что ООО «ЖЭУ-9», осуществлявшее управление многоквартирным домом, без проведения общего собрания собственников помещений дома самостоятельно установило размер платы за содержание и ремонт общего имущества, а также за разовую услугу «Установка энергосберегающих светильников» и предъявило счет за данные услуги к оплате. При этом установленный размер платы не соответствует размеру платы, утвержденному постановлением Администрации г. Тюмени. На основании этого ООО «ЖЭУ-9» привлечено к административной ответственности на основании ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Конечно, управляющая организация попыталась оспорить решение управления Роспотребнадзора в Арбитражном суде, но суд, рассмотрев заявление ООО «ЖЭУ-9», вынес решение отказать обществу в удовлетворении заявленных требований, признать постановление Управления законным и обоснованным.

Добавим, что в управлении ООО «ЖЭУ-9» в Тюмени находится около 20 домов в районе улиц Пермякова, 30 лет Победы, Домостроителей, Судостроителей. Горожанам стоит быть внимательнее к своим платежным документам.

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