ЖЭУ-9 оштрафовано за неправильный расчет жильцов

В ходе расследования было установлено, что ООО «ЖЭУ-9», осуществлявшее управление многоквартирным домом, без проведения общего собрания собственников помещений дома самостоятельно установило размер платы за содержание и ремонт общего имущества, а также за разовую услугу «Установка энергосберегающих светильников» и предъявило счет за данные услуги к оплате. При этом установленный размер платы не соответствует размеру платы, утвержденному постановлением Администрации г. Тюмени. На основании этого ООО «ЖЭУ-9» привлечено к административной ответственности на основании ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей.