Занятия в ТюмГНГУ сорвались из-за учебных мин

Звонок на телефон оперативного дежурного «02» поступил в 14.30, и на место незамедлительно были направлены все чрезвычайные службы, включая кинологов, взрывотехников ОМОН и специалистов экспертно-криминалистического центра. Проводилась эвакуация всех, кто находился в здании, территорию вокруг здания пришлось оцепить.
«По предварительным данным, найденные предметы являются учебными минами, когда-то используемыми на ранее существующей кафедре военного профиля», — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
Там отметили, что в кратчайшие сроки работа вуза возобновилась в обычном режиме.