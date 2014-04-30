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Занятия в ТюмГНГУ сорвались из-за учебных мин

30 апреля 2014, 16:39
Из здания ТюмГНГУ, расположенного на улице Володарского, эвакуировали учащихся и преподавателей. Необходимость в этом возникла после того, как один из сотрудников вуза нашел в подвале четыре подозрительных предмета и сообщил о них в полицию.
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Тюмень

Звонок на телефон оперативного дежурного «02» поступил в 14.30, и на место незамедлительно были направлены все чрезвычайные службы, включая кинологов, взрывотехников ОМОН и специалистов экспертно-криминалистического центра. Проводилась эвакуация всех, кто находился в здании, территорию вокруг здания пришлось оцепить.

«По предварительным данным, найденные предметы являются учебными минами, когда-то используемыми на ранее существующей кафедре военного профиля», — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

Там отметили, что в кратчайшие сроки работа вуза возобновилась в обычном режиме.

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