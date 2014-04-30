Занятия в ТюмГНГУ сорвались из-за учебных мин

Из здания ТюмГНГУ, расположенного на улице Володарского, эвакуировали учащихся и преподавателей. Необходимость в этом возникла после того, как один из сотрудников вуза нашел в подвале четыре подозрительных предмета и сообщил о них в полицию.

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